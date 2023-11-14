قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابا من البيرة
التاريخ
11/14/2023 3:12:48 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN/اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من حي أم الشرايط، في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرايط، واعتقلت الشاب عمر مصطفى شبانة (33 عاما)، خلال تواجده في أحد المخابز.
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