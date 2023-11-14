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قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابا من البيرة

11/14/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN/اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من حي أم الشرايط، في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرايط، واعتقلت الشاب عمر مصطفى شبانة (33 عاما)، خلال تواجده في أحد المخابز.


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