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ضيف وصقر يمثلان البحرين في بطولة العالم للسنوكر

11/14/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يغادر غدا الأربعاء، لاعبا منتخب البحرين للسنوكر ماجد ضيف ويونس صقر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مسابقة الماسترز ضمن بطولة العالم التي تقام في الفترة ما بين 5 و 24 نوفمبر الجاري.


وقال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس حسين بوبشيت، إن ضيف يشارك بناء على نتائج التصفيات التي أقامها الاتحاد لاختيار قائمة المنتخب في بطولة العالم والتي أحرز فيها المركز الثالث، فيما يشارك صقر بناء على تصنيفه العام للاعبي السنوكر.


وأضاف: "يحرص الاتحاد على إشراك لاعبيه في مختلف البطولات العربية والآسيوية والعالمية والمفتوحة من أجل تدعيم صفوف المنتخب ومنح الفرصة لهم للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم في تلك المناسبات".


من جهته، قال لاعب منتخب السنوكر ماجد ضيف إن المشاركة مع نخبة لاعبي السنوكر في العالم من خلال مسابقة الأساتذة محطة مهمة للاعبين، خصوصًا وأن مستوى خبرات المشاركين كبيرة جدًا وهي كفيلة برفع كفاءة اللاعبين وتطوير مستوياتهم وتجهيزهم للمشاركات المقبلة.


في حين أشاد لاعب منتخب السنوكر يونس صقر بدعم الاتحاد للاعبين في المشاركات الخارجية عن طريق التواصل مع الاتحادات القارية والدولية لتسهيل اشتراك اللاعبين سواء في البطولات الودية أو الرسمية، الأمر الذي يرفع مستوى المسابقات المحلية وينعكس إيجابيًا على مستوى المنتخب واللاعبين المحليين سواء من المصنفين الأوائل أو اللاعبين الآخرين.

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