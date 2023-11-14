ضيف وصقر يمثلان البحرين في بطولة العالم للسنوكر

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- Akhbar Al Khaleej) يغادر غدا الأربعاء، لاعبا منتخب البحرين للسنوكر ماجد ضيف ويونس صقر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مسابقة الماسترز ضمن بطولة العالم التي تقام في الفترة ما بين 5 و 24 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس حسين بوبشيت، إن ضيف يشارك بناء على نتائج التصفيات التي أقامها الاتحاد لاختيار قائمة المنتخب في بطولة العالم والتي أحرز فيها المركز الثالث، فيما يشارك صقر بناء على تصنيفه العام للاعبي السنوكر.
وأضاف: "يحرص الاتحاد على إشراك لاعبيه في مختلف البطولات العربية والآسيوية والعالمية والمفتوحة من أجل تدعيم صفوف المنتخب ومنح الفرصة لهم للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم في تلك المناسبات".
من جهته، قال لاعب منتخب السنوكر ماجد ضيف إن المشاركة مع نخبة لاعبي السنوكر في العالم من خلال مسابقة الأساتذة محطة مهمة للاعبين، خصوصًا وأن مستوى خبرات المشاركين كبيرة جدًا وهي كفيلة برفع كفاءة اللاعبين وتطوير مستوياتهم وتجهيزهم للمشاركات المقبلة.
في حين أشاد لاعب منتخب السنوكر يونس صقر بدعم الاتحاد للاعبين في المشاركات الخارجية عن طريق التواصل مع الاتحادات القارية والدولية لتسهيل اشتراك اللاعبين سواء في البطولات الودية أو الرسمية، الأمر الذي يرفع مستوى المسابقات المحلية وينعكس إيجابيًا على مستوى المنتخب واللاعبين المحليين سواء من المصنفين الأوائل أو اللاعبين الآخرين.
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