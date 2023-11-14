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خالد بن حمد يترأس اجتماع الهيئة العامة للرياضة

11/14/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

ورحب سموه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة وجهازها التنفيذي في خدمة القطاع الرياضي بالتكامل والتنسيق مع باقي الجهات الرياضية وقطاعات الدولة الأخرى تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وتم خلال الإجتماع الكشف عن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة والتي ترمي إلى النهوض بالحركة الرياضية ودعم الأندية والاتحادات الوطنية والاهتمام بالمنشآت والبنية التحتية وتطوير الأنظمة والتشريعات الرياضية وتنظيم هذا القطاع على النحو الذي يتواكب مع رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات الأسرة الرياضية وبما يتماشى مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

كما تم استعراض المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على المترشحين لأعضاء مجالس الإدارات بالأندية والعضوية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة لاستقطاب الكوادر ذات الكفاءة والإختصاص.

وأكد سموه على أهمية بلورة تلك الاستراتيجية إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع الفعلية التي تخدم كافة أركان الحركة الرياضية وتسهم في تطوير المنظومة برمتها لمستقبل أكثر تطورا لرياضتنا وتعزيز مكانة البحرين بمختلف المحافل الخارجية.

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