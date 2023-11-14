تلبية لرغبة الزوار و المطورين.. سلمان بن عبدالله: تمديد معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2023 إلى السبت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض سيتي سكيب البحرين 2023، بأنه تم تمديد معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2023 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، إلى يوم السبت القادم الموافق 18 نوفمبر 2023، وذلك تلبيةً لرغبة الزوار والمطورين.
وقال الشيخ سلمان بن عبدالله إنّ المعرض يضم أكثر من 58 مشروعًا بمشاركة جهات حكومية وأكبر مطوري القطاع الخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، ويستعرض لجمهور من المستثمرين والعملاء والمشتركين أفضل مشاريع العقار المحلية والإقليمية والعالمية التي تفوق قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي، ومجموعة من الفرص الاستثمارية تقدمها منصّة استثمار الأراضي الحكومية، مشيراً معاليه إلى أن معرض سيتي سكيب العقاري يعد أحد أهم الأحداث العقارية في المنطقة.
الجدير بالذكر أن المعرض يشتمل على العديد من الفرص أمام المستثمرين والمصممين المعماريين وشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، ولمن يرغب في الشراء والتملك.
MENAFN14112023000055011008ID1107423702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.