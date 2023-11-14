تلبية لرغبة الزوار و المطورين.. سلمان بن عبدالله: تمديد معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2023 إلى السبت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض سيتي سكيب البحرين 2023، بأنه تم تمديد معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2023 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، إلى يوم السبت القادم الموافق 18 نوفمبر 2023، وذلك تلبيةً لرغبة الزوار والمطورين.

وقال الشيخ سلمان بن عبدالله إنّ المعرض يضم أكثر من 58 مشروعًا بمشاركة جهات حكومية وأكبر مطوري القطاع الخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، ويستعرض لجمهور من المستثمرين والعملاء والمشتركين أفضل مشاريع العقار المحلية والإقليمية والعالمية ‬التي تفوق قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي، ومجموعة من الفرص الاستثمارية تقدمها منصّة استثمار الأراضي الحكومية، مشيراً معاليه إلى أن معرض سيتي سكيب العقاري يعد أحد أهم الأحداث العقارية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المعرض يشتمل على العديد من الفرص أمام المستثمرين والمصممين المعماريين وشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، ولمن يرغب في الشراء والتملك.