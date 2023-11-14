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الخلايا الجذعية السرطانية تشيّخ البلاعم

11/14/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتسبب الخلايا الجذعية السرطانية في شيخوخة الخلايا البلعمية لدى الفئران التي تتمتع بجهاز مناعي سليم، ما يخلق الظروف الملائمة لتكوين الأورام، حسب دراسة أجراها فريق بحثي في معهد الطب الوراثي بجامعة هوكايدو اليابانية.

وأظهر الفريق البحثي، في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة العلاج المناعي للسرطان، أن الخلايا الجذعية السرطانية تحفز الشيخوخة في الخلايا البلعمية، وهي الخلايا المناعية المسؤولة عن الخطوة الأولى لتدمير الخلايا السرطانية، إذ إن أحد أكبر الأسئلة في تطور السرطان هو كيفية تطوره لدى الأفراد الذين يتمتعون بجهاز مناعة صحي.

واستخدم الفريق البحثي خطين من الخلايا للورم الأرومي الدبقي، أحدهما كان قادراً على تحفيز تكوين الورم «الخلايا الجذعية السرطانية»، والآخر لم يكن كذلك، وفي نماذج الفئران، قمعت الخلايا الجذعية السرطانية تكاثر الخلايا البلعمية.

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