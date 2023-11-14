«طيران الإمارات للآداب» يعلن عن المجموعة الأولى من ضيوف الدورة 16

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر احتفال بالقصص والإبداع في المنطقة، بدورته السادسة عشرة، المقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024 في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.



وتعد الدورة المقبلة ببرنامج تفاعلي مميز يجمع أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم في مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل «بعد النهار في ليل»، و«ملتقى الأفكار»، و«عائلة المهرجان» وبرنامج «يوم الشباب».



وأعلن المهرجان، أمس، عن المجموعة الأولى من الضيوف المشاركين في دورة عام 2024 وتضم المجموعة أسماء بارزة مثل الشاعرة الأمريكية والمحررة، كلوديا رانكين، التي فازت بجائزة Forward لعام 2015، وجائزة PEN Open Book وغيرهما من الجوائز، والكاتب ورائد الأعمال في وادي السيليكون، طوني فاضل، مؤلف كتاب «للبناء: دليل غير تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها» ومخترع جهاز الأيبود ومؤسِس شركة «نيست»، إضافة إلى اثنتين من أشهر الكتّاب على منصة التيك توك، كورتيس سيتنفيلد، مؤلفة كتاب «كوميديا رومانسية»، وريبيكا ياروس، مؤلفة كتاب «الجناح الرابع»؛ وتقدم كلتاهما جلساتها للمرة الأولى في المنطقة.

كما ينضم الكاتب أنتون هير، مترجم كتاب «ذهبت لأرى والدي» و«أرنب ملعون» والذي يعمل حالياً على السيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية للبوب، «BTS»، إلى قائمة المتحدثين والدكتورة الجامعية، فرانشيسكا كارتيه بريكيل، والتي تنحدر من سلالة «كارتييه» المتخصصة بالمجوهرات ومؤلفة كتاب «كارتييه: القصة غير المروية للعائلة وإمبراطورية المجوهرات»، والكاتبة ميرال الطحاوي، التي تأهلت روايتها «أيام الشمس المشرقة» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، والشاعر أحمد بخيت والحائز على العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج «أمير الشعراء»، إضافة إلى المتزلجة الإماراتية العالمية الشهيرة، زهرة لاري، والتي ستقوم بإصدار كتابها، «ليس بعد: قصة متزلجة لا تعرف طموحها حدوداً»، خلال المهرجان.



سلسلة

ويعود كل من الكاتب والخبير السلوكي، توماس إريكسون، مؤلف كتاب «محاط بالحمقى»، والصحفية والروائية لوسي هوكينج، ابنة الكاتب ستيفن هوكينج، والتي ستتحدث عن سلسلتها الجديدة المخصصة للأطفال، «الأميرة أوليفيا أنجاتس»، والتي تتمحور حول أزمة تغير المناخ. كما يعود عملاق الأدب الياباني الأشهر، توشيكازو كاواغوتشي، مؤلف سلسلة «قبل أن تبرد القهوة»، والكاتب سعود السنعوسي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 عن روايته «ساق البامبو» والمتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن روايته «حمام الدار»، إلى مسرح المهرجان، إضافة إلى الشاعر علي أبو الريش والذي تُعد روايته «الاعتراف» واحدة من أهم مئة رواية عربية في العصر الحالي، كما تعود الكاتبة والفنانة الفلسطينية الحائزة على جوائز، دانا الدجاني.

كما كشف مهرجان الإمارات للآداب عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناسب كل الأعمار والاهتمامات وهي، برنامج «بعد النهار في ليل»، والذي يعد أن مرح المهرجان لا ينتهي مع مغيب الشمس، إذ يستضيف المهرجان سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء والألعاب وتجارب الطعام والتسوق خلال الليل من يوم الخميس حتى يوم الأحد، وبرنامج «ملتقى الأفكار» والذي يضم سلسلة من الحوارات والنقاشات المميزة بين الكتّاب حول شتى المواضيع، من عالم العناكب والأساطير الصينية ووصولاً إلى جمالية اللغة العربية ومستقبل الذكاء الاصطناعي. جمع المهرجان بعضاً من أفضل رواة القصص والرسامين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة، من التنانين والأبطال الخارقين إلى الشعر والأداء، يوفر المهرجان فرصة لكل القرّاء الصغار. كما يدعو المهرجان طلبة المرحلة الثانوية والجامعات إلى الانضمام إلى مجموعة من الجلسات الملهمة، ضمن برنامج «يوم الشباب»، ترضي فضولهم وتشعل لديهم شرارة الشغف، إذ تناقش الجلسات مواضيع مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة، مع التركيز على الثقافة العربية.



تواصل

وعبّرت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن بالغ سعادتها بإطلاق دورة جديدة من المهرجان وقالت: «يتواصل البشر مع بعضهم البعض ومع العالم من خلال القصص، القصص التي نتبادلها بمشاركة التجارب والحياة والتي تتعدى الكلمات وتتخطى الحدود. جوهر مهرجان طيران الإمارات للآداب يتمحور حول الاحتفاء بالروابط الإنسانية من خلال رواية الحكايات التي تنطوي عليها مشاهد الإبداع المختلفة»، وأضافت، «كلنا حماس لاستقبال الكتّاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً ليقدموا مجموعة ثرية من الفعاليات التي من شأنها إلهامنا وإسعادنا وقبل كل شيء.. أخذنا في رحلة لا تُنسى عبر سحر الحياة التي نعيشها اليوم، انضموا إلينا».