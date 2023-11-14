قمة المعرفة.. مسيرة إنجازات تعزز نشر المعرفة

تلعب المعرفة دوراً محورياً في التنمية البشرية، حيث تساعد على تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة، وتحسين الكفاءات والمهارات الفردية والجماعية، عبر التعليم والتدريب والتطوير المستمر، وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز الاختراعات الجديدة، وتطوير القدرات العلمية والتقنية والابتكارية في المجتمعات. والمعرفة كمفهوم تعني المعلومات والمفاهيم، التي يكتسبها الفرد والمجتمع، من خلال التعلم والتجربة والتفكير، فهي الإدراك والوعي وفهم الحقائق، وهي أحد أهم العوامل، التي تؤثر في تطور المجتمعات والحضارات، حيث تساعد على تحسين الأداء والإنتاجية وتطوير العلوم والتكنولوجيا.



تعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً، الحدث المعرفي الأبرز في العالم العربي، وأحد أهم التجمعات الدولية المعنية بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث تعد منصة عالمية تساعد على تعزيز البرامج والأفكار، التي تسهم في نشر الوعي والمعرفة في أنحاء العالم كافة، وتجمع جهات المعرفة العالمية والإقليمية المؤثِرة وقادة الفكر في منصة واحدة لإطلاق المبادرات والمشاريع المتعلقة بتحويل مجتمعاتنا العربية إلى مجتمعات معرفة، وتشمل موضوعات القمَة جوانب متنوعة مثل التكنولوجيا والابتكار والتعليم، كما تهدف إلى تطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والاستدامة، وتعد القمة منصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف إلى أحدث التطورات في مجالات مختلفة، إضافة إلى توفيرها الفرصة للشركات والمؤسسات الأكاديمية والحكومات المحلية لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في العديد من المجالات.

وجرى خلال السنوات الماضية تنظيم العديد من دورات القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة، إضافة إلى مناقشة موضوعات متنوعة مثل التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والاقتصاد والجوائح.



قمَة المعرفة 2014

أسست هذه القمة لحدث سنوي هو الأول من نوعه، حيث بات أحد أهم وأبرز التجمعات الدولية المعنية بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وشكلت القمة منصة عالمية مثالية لمناقشة سبل ترسيخ ثقافة بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة ركيزتها المعرفة، والتعرف إلى أفضل ممارسات توطين المعرفة، وكان من أبرز المشاركين في هذه الدورة جيمي ويلز، مؤسِس ويكيبيديا؛ والسير تيم بيرنرز لي، مخترع مفهوم شبكة الإنترنت.

قمَة المعرفة 2015

أقيمت هذه القمة تحت شعار «الطريق إلى الابتكار» وتناولت ثلاثة محاور هي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والابتكار في مجال الإعلام وصناعة الإعلام، وشهدت مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العربية والعالمية من المؤثِرين في إثراء عالم المعرفة، إضافة إلى صناع القرار ورواد الفكر وأصحاب الرأي على المستويين الإقليمي والدولي.



وعكست القمة الدور المحوري للمعرفة في بناء المجتمعات، حيث أصبحت الركيزة الأساسية لتطور اقتصادي مستدام ومحرك للتقدم والنماء الاجتماعي، ومن بين أبرز المشاركين في القمَة، جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق؛ وستيف وزنياك، المؤسس المشارك في شركة «أبل».



قمَة المعرفة 2016

استعرضت القمة تجارب الحكومات الناجحة في مجال استشراف المستقبل، كما ناقشت استشراف مستقبل المعرفة والقطاعات ذات الصلة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، باستخلاص الحلول المستقبلية وإيجاد تطبيقات وممارسات ذات معايير عالية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها، فضلاً عن توفير البيئة الأمثل للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، من خلال استضافتها أهم المختصين والعقول في المجالات المتعلقة بصناعة المعرفة ونشرها، وشهدت هذه الدورة إطلاق «مؤشر القراءة العربي»، الذي يعد أول مؤشر يدرس ويعكس واقع القراءة في العالم العربي.



قمة المعرفة 2017

تمحورت القمة حول الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في صنع القرار، حيث أقيمت تحت شعار «المعرفة والثورة الصناعية الرابعة»، وتناولت جلساتها أبعاد وركائز الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تأثيراتها العميقة، التي طالت جوانب الحياة كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، كما سلطت الضوء على تاريخ الثورات الصناعية وانعكاساتها على عمليات صنع القرار، مع نظرة مستقبلية على مسيرة هذه الثورة، وأبرز نتائجها وإنجازاتها في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاقتصاد، إلى جانب محور الذكاء الاصطناعي، والمستقبل الإنساني الروبوتي، وكان من بين أبرز المشاركين في هذه القمة معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حينها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وجيسون سيلفا، مقدم البرامج التلفزيونية والمتحدث في علوم المستقبل؛ والدكتور ديفيد هانسون، مبتكر الروبوت «صوفيا».

قمة المعرفة 2018

جمعت القمة أكثر من 100 متحدث من الخبراء في مجالات مختلفة، وتركزت على موضوع «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، حيث احتفت هذه القمة بالشباب نظراً لقوة تأثيرهم في المجتمع مركزة على دورهم في صناعة المستقبل للمنطقة العربية والعالم، وكان من أبرز المشاركين في القمة آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية؛ والسير مجدي يعقوب، الحاصل على وسام الاستحقاق البريطاني وزمالة كلية الجراحين الملكية بلندن؛ والمهندسة مشاعل الشميمري، أول مهندسة سعودية- أمريكية متخصصة في الصواريخ الفضائية؛ ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام.



قمة المعرفة 2019

انعقدت هذه القمة تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، حيث استضافت 120 متحدثاً من 20 دولة في 50 جلسة نقاشية، وتناولت الجلسات موضوعات واسعة في مجال التنمية المستدامة، أبرزها قضايا الطاقة والتعليم والشراكة العالمية، فضلاً عن الصحة والمياه، كما تناولت القمة دور التجارة العالمية كمحرك لبناء مجتمعات متكاملة، وسبل القضاء على الفقر، وبناء اقتصادات ديناميكية محورها الإنسان، وكان من بين أبرز المشاركين في القمة أولافور راغنار غريمسون، رئيس شبكة الدائرة القطبية الشمالية، رئيس آيسلندا خلال الفترة (1996-2016)؛ وسيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي؛ وخوان كارلوس فاريلا رودريغز، رئيس جمهورية بنما السابق؛ وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة- دبي العطاء؛ والدكتورة عائشة النعيمي، رئيس أبحاث الطاقة الشمسية- مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية؛ وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام.

قمة المعرفة 2022

شارك في هذه القمة عدد كبير من الخبراء والمتحدثين العالميين في مجالات مختلفة مثل الصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وأقيمت القمة تحت شعار «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح» في مقر إكسبو 2020، حيث حظيت بدعم واسع من مؤسَسات القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، ورصدت القمة أبرز تطورات القضايا الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم كافة، وكان من بين أبرز المشاركين كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر؛ وعلي جابر، مدير مجموعة قنوات إم بي سي؛ وعلي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام؛ وعبد المجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وممثل البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومارون كيروز، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وسوجيت قُمار مهنتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث في المكتب الإقليمي للدول العربية.

وبلغ إجمالي الحضور في هذه القمم السبع أكثر من 40 ألف شخص، و673 متحدثاً، إضافة إلى عقد 350 جلسة، وتعمل قمم المعرفة على تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك تعزيز الوعي بأهمية المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والإبداع وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، والتعرف إلى أحدث الابتكارات والأبحاث في مجموعة متنوعة من المجالات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير اقتصاد المعرفة، ومكافحة الفقر وإصدار تقرير استشراف مستقبل المعرفة.



إنجازات قمَة المعرفة

نجحت قمة المعرفة في ترسيخ مكانتها كأحد أهم وأبرز التجمعات الدولية المعنية بتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح، مؤكدة دورها المحوري كمنصة لطرح الرؤى والأفكار واستعراض أفضل الممارسات، من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، كما عززت القمة من الجهود الرامية إلى التأكيد على أهمية الاستثمار في المعرفة من خلال تطوير إمكانات الكوادر البشرية ودعم الابتكار، وبحث سبل تمكين الشباب في عمليات نقل ونشر وتوطين وإنتاج المعرفة، وأطلقت القمة كذلك «مؤشر المعرفة العالمي»، الذي يهدف إلى رصد الواقع المعرفي على مستوى دول العالم ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول، التي يغطيها المؤشر، وتركيز الانتباه على التلازم بين المعرفة والتنمية وسبل مواكبة التغيرات، والذي أصبح أداة تستعمل حتى من الدول المتقدمة لقياس مستوى المعرفة في الدولة، وتمهيد الطريق في بعض الدول لبناء اقتصادات المعرفة.



قمة المعرفة 2023



تعقد القمة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، حيث ستتناول محاور مهمة، بما في ذلك تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل، ودراسة سبل توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الأداء العام للشبكات وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الطاقة، وتحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية، وتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة.



وتفرد القمة حيزاً واسعاً لدور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة وتقنيات الجيل الخامس، حيث أحدثت تحولاً شاملاً في نماذج الأعمال التقليدية، وغدت ركائز أساسية للنماذج الاقتصادية المستقبلية، وتوفر القمة منصة عالمية رائدة مخصصة لمناقشة الثورة الصناعية الخامسة، التي أدت إلى انتشار واعتماد غير مسبوق للأتمتة واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأدرك رواد التقنية والتقدم الصناعي أهمية تحقيق توازن بين البشر والآلة، من خلال توجيه الثورة الصناعية الخامسة نحو تحقيق تناغم وتعاون في مجالات العمل ووضع التشريعات والأنظمة، بهدف الحفاظ على الطابع الإنساني في بيئة العمل والمدن والخدمات، ومع ذلك يتطلب هذا التحول فهماً ووعياً أعمق لمحاولة استيعاب التغيرات السريعة والمتلاحقة التي تفرضها هذه الثورة، وهنا يأتي دور القمة في تبادل الأفكار ونقل المعرفة وإقامة الشراكات والتعاون للتوصل إلى حلول مبتكرة تنقل البشرية إلى مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولية، وتُسلط القمة الضوء على أهمية الاستعانة بالتقنيات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية. وإضافة إلى ذلك تستعرض القمة التوجهات الرئيسية السائدة، التي تشكل لبنات بناء أساسية لمدن المستقبل المستدامة والعادلة، كما تتناول الدور المحوري للعاملين في مجال المعرفة في بناء اقتصاد المعرفة.

ويأتي تنظيم قمم المعرفة في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفياً ورفدهم بمهارات المستقبل، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.