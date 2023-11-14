2 زائراً لمنصة محطة «ربع قرن» في «الشارقة للكتاب»

اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مشاركتها بالدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «نتحدّث كتباً»، بإقبال جماهيري تجاوز 2038 زائراً من مختلف الأعمار، حيث شهدت المنصة تنظيم أكثر من (48) ورشة عمل قدمها نخبة من المختصين، وكوكبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، في مختلف المجالات، منها الفنية والقرائية، ومن أبرزها: الجلسات القرائية وورش السرد القصصي، وورشة «لنبدع قصة»، التي أكسبت المشاركين مهارات الكتابة وتصميم القصص، وورشة بعنوان «قراءات مسرحية»، التي أتاحت للزوار فرصة قراءة النصوص المسرحية وتجربة الأداء المسرحي، إضافة إلى الجلسة الأدبية «رواق»، التي تناولت موضوع «الأدب المترجم».

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تثري خيال الزوار وتمنحهم المتعة، منها: ورشة «ألعاب الذكاء»، التي هدفت إلى تعزيز وتطوير المهارات العقلية والتفكير الإبداعي من خلال ألعاب وأنشطة تحفز على التفكير وحل المشكلات، وورشة «اصنع كتابك»، التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأساسيات صناعة الكتب وتغليفها باستخدام التقنيات الأساسية والسماح لهم بإنشاء كتابهم المفضل.

وتمكن زوار منصة محطة ربع قرن من المشاركة في عدة ورش حول الثقافة الكورية، منها: ورشة «فن الخط الكوري»، التي تعرفوا خلالها إلى أساسيات الكتابة باللغة الكورية، وصناعة فواصل الكتب بالطريقة الكورية، المعروفة باسم «مايديب»، وهي حرفة كورية تقليدية تستخدم في صناعة النسيج، وورشة الزراعة المستدامة التي عرفت المشاركين بفن الكوكيداما الياباني، الذي يعد من أشكال فن الحدائق اليابانية، حيث قاموا خلالها بإنشاء عروض الحديقة المعلقة لتزيين مساحات معيشتهم بها بشكل جميل.



كما أتاحت المنصة للزائرين فرصة التعرف إلى مؤسسة ربع قرن ومؤسساتها المنضوية؛ أطفال الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، وإلى آلية التسجيل في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.

وتحرص مؤسسة «ربع قرن» على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية استكمالاً لسلسلة مشاركاتها في الفعاليات والمعارض والمناسبات الجماهيرية التي تستقطب حضوراً كثيفاً من كل شرائح المجتمع، ما يتيح وصولاً أسهل لتلك الشرائح للاستفادة مما تقدمه لهم من برامج وخدمات تسهم في تنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والفتيات والشباب في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، إضافة إلى تفعيل منظومة العمل المشترك مع هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي لإمارة الشارقة، وتعزيز التواصل الفعال مع أولياء الأمور من زائري المعرض.



الجدير بالذكر أن مشاركة «ربع قرن» في المعرض جاءت استكمالاً لحملتها الترويجية «محطة ربع قرن»، التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي تحت شعار «من هنا تصنع الأجيال» لتجوب عدة مواقع حيوية في إمارة الشارقة، لتعريف المجتمع بالدور البارز الذي تؤديه مؤسسات ربع قرن في استقطاب واكتشاف وتنمية واستثمار طاقات منتسبيها، سعياً لإعداد أجيال واعية ومؤثرة تسهم في قيادة دفة التطور والتنمية في المجتمع الإماراتي.