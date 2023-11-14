الشارقة للفنون تنظم معرض «أن تكون حراً»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع معهد إفريقيا في الشارقة، المعرض الاستعادي الأول للفنان غافن يانتس تحت عنوان «أن تكون حراً»، وذلك في الفترة بين 18 نوفمبر الجاري و10 مارس 2024، في أروقة المباني الفنية في ساحة المريجة.

يتتبع المعرض عبر أكثر من 100 عمل فني تنوع مسيرة يانتس ونزوعه الإبداعي نحو التغيير، ويحتفي بأدواره المتعددة كرسام وطبّاع، وكاتب وقيّم وناشط سياسي، مسلطاً الضوء عبر عدة فصول تمتد من عام 1970 إلى الوقت الحاضر، على مراحل جوهرية في حياة الفنان، تتبدّى فيها نضالاته المناهضة للتمييز العنصري منذ السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، والأدوار التي لعبها في تغيير المؤسسات الفنية في المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، وتصاويره التشخيصية الرمزية لنضالات السود في سبيل الحرية حول العالم، وصولاً إلى انتقاله مؤخراً إلى اللوحات التجريدية وغير التشخيصية.

مدفوعاً بسنوات تكوينه في كيب تاون إبان عصر الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (1948-1994)، سعى يانتس بشكل متواصل نحو الانعتاق الفني، وحرية لا تقيدها النظرة الأوروبية أو توقعاتها تجاه الإبداع الأسود، من خلال خوضه في مسارات إبداعية متعددة شملت إلى جانب فنه، المبادرات التقييمية والمساهمات المكتوبة، التي تركت أثراً كبيراً على الفن الإفريقي وفن الشتات الإفريقي والفن العالمي المعاصر.



وقال صلاح محمد حسن، قيّم المعرض، ومدير معهد إفريقيا: «ترسم الممارسة الفنية الفذة لغافن يانتس ونشاطه النضالي، خطوط وحلقات الوصل بين حركات التحرر في إفريقيا وجميع أنحاء العالم، إذ يسلط المعرض الضوء على عقود من العمل الفني في سبيل حماية حرية التعبير وحفظ التاريخ المهدد بالمحو من جهة، وتبيان آثار الاستعمار من جهة أخرى».

وأضاف: «يقدم المعرض أيضاً أعمالاً جديدة أنتجها الفنان خلال إقامته في الشارقة مؤخراً، يواصل من خلالها استكشافه للفن واللوحة غير التشخيصية».

تعتبر «سلسلة الشارقة» (2022) من بين أكبر لوحاته حجماً، والتي أنتجها خلال إقامته في الشارقة بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، حيث يستخدم فيها طبقات رقيقة من اللون فوق بعضها البعض، جامعاً بين العلامات والخطوط والألوان، ليبدع عالماً أثيرياً يضم إشارات قليلة ترشد المشاهد وتدفعه لمواجهة عدد كبير من الأسئلة حول المشاعر والفضاء التصويري، كما أنه يتجنب الأشكال والسرديات التقليدية ويتبنى أسلوباً لا تحكمه القواعد المألوفة، بما يحرره من ورطة السعي لتأويل أعماله.

وهكذا يصبح الانخراط في تنفيذ هذه الأعمال بمثابة تجربة شخصية متفردة وعميقة، بحيث يكون التفاعل موجهاً بشكل مستقل ومدفوعاً بالزخم العاطفي للفنان والتأمل الذاتي والاستقلال في اختيار الموضوعات.

ولد غافن يانتس في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا بالتزامن مع صعود نظام الفصل العنصري فيها، واشتهر خلال مسيرته الفنية بصفته ناشطاً سياسياً وكاتباً، ورساماً، وفناناً يشتغل بالطباعة على الشاشة الحريرية، وقيّم معارض فنية. بالاعتماد على تجربته الشخصية، ظل يسعى لاستكشاف دور الفن في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير والتفاهم الثقافي. عُرضت أعماله الفنية على مستوى العالم.



