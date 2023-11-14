نازي بغلاري.. هوية الفنون الشرق أوسطية ونسيجها موضة مستدامة وقابله للارتداء

بالتزامن مع التحضيرات، التي جرت في «مونيه دو باريس» (دار سك العملة الفرنسية سابقاً)، لاستقبال فعاليات الدورة التاسعة من معرض «آسيا ناو» في أكتوبر المقبل أطلقت مصممة الفنون القابلة للارتداء والمقيمة في دبي نازي بغلاري مجموعتها من المعاطف والقفاطين ذات السطح المزدوج، ويمكن ارتداؤها على الوجهين والمكونة من 20 قطعة.



وظفت المصممة والفنانة نازي بغلاري المعروفة بإحساسها بالألوان والأنماط قدرتها على التصرف بأنماط مختلفة الأحجام، ومجموعة متنوعة من الأنسجة والأقمشة مثل القطن والمخمل والحرير، وتكتمل أعمالها بالتطريز اليدوي وأحياناً برسالة مخفية مكتوبة بخط اليد مباشرة على القماش، وكلها مزايا وتفاصيل تزيد من شاعرية وجاذبية عملها، إذ تحمل كل قطعة بالنسبة لمن يرتديها صدى عاطفياً وشخصياً للغاية.

نساجي الإيكات

وعن أسلوبها وتقنياتها الخاصة تقول نازي: أعتقد أن أكثر ما يميز عملي هو أنه أقرب إلى الفن منه إلى تصميم الأزياء، «أشعر بحب واحترام عميقين لأسلوب الإيكات، فمعاطفي وقفاطيني ليست من تصميمي حقاً، بل هي الإيكات نفسها، التي توحي لي بما تريد أن تكون عليه، وعملي هو بمثابة تكريم لنساجي الإيكات، الذين حافظوا على هذا التقليد منذ القرن الثاني عشر»، والجدير بالذكر أنه قد تم تصميم جميع القطع في مشغلي من قبل فريق صغير من الخياطين والطرازين المتخصصين. وتصنع كل قطعة على حدة بدلاً من الإنتاج بكميات كبيرة، علماً بأنه بسبب الحرفية العالية، والتركيز الفائق للعمل اليدوي، من حيث القص والخياطة والتفاصيل النهائية في كل قطعة، فإن إنتاج علامتي التجارية محدود للغاية.

قضايا البيئة





وحول الفلسفة الكامنة وراء نشاطها الإبداعي في الإمارات تقول نازي: «الحرص والدقة هو ما يقودنا إلى التميز خاصة فيما يتعلق بسلامه البيئة، حيث أفضل الإنتاج بكميات محدودة على الإنتاج الضخم، مع اتباع نهج أخلاقي راسخ في الموضة، ودعم عمل الحرفيين التقليديين، واستخدام المواد الطبيعية فقط في كل من عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف، وذلك لتلافي الإسراف في استهلاك المواد، كما في دورة الموضة الموسمية».

تقنيات الصبغ



وحول مفهوم تصاميم «الإيكات» جزءاً أصيلاً من تقنيات صناعة النسيج في منطقة الشرق الأوسط تقول المصممة والفنانة نازي بغلاري: نسيج «إيكات» هو تقنية صباغة تستخدم لخلق نمط مميز من أنماط النسيج، حيث يتم تشكيل التصميم عن طريق ربط خيوط فردية أو حزم من الخيوط بغلاف محكم مطبق في النمط المطلوب. يتم بعد ذلك صبغ الخيوط مما يجعل هذا النسيج أكثر قيمة، ويختلف عن غيره، وتحتاج صناعته إلى موهبة خاصة وحرفية عالية، وتعود إلى القرن الثاني عشر.

جماليات حرفية



وتضيف نازي: «في منتجاتنا نستخدم أقمشة إكات في طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في آسيا الوسطى. أصبح نسيج الإيكات هناك نوعاً من رمز المكانة في ثقافة البلاد، لأنه مشهور وقابل للاستخدام بشكل كبير، وعلى صعيد آخر فقد أجريت العديد من الأبحاث الدقيقة حول نسيج «الإيكات» في مناطق متفرقة من منطقة الشرق الأوسط، للوقوف على جماليات الأنماط والتقنيات الحرفية، والتي يمكن وصفها بأنها من اكثر تقنيات النسيج المستدامة إلى يومنا هذا، وعبر مشروعي الثقافي والفني هذا أسعى إلى حياء التقاليد الغنية للإيكات وإبداعاتها الفنية وانتشار ثقافتها، عبر جعلها قابله للارتداء، ضمن سياق الموضة المعاصرة».