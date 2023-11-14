الأكثر تشويقاً على الماء في العالم،..«تحدي دبي للياقة» يستضيف سباق الإبحار 9 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
في إطار الجهود المبذولة لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، وتزامناً مع استهداف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، ينطلق سباق SailGP، للإبحار الأكثر تشويقاً على الماء في العالم، يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، عبر «جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار»، متزامناً مع «تحدي دبي للياقة»، حيث تتوفر فرصة مشاهدة السباق في «ميناء راشد»، وذلك مع خوض المشاركين منافسات قوية على مقربة من الشاطئ، من أجل تحفيز روح المنافسة، من خلال استعراض الإبحار فوق الماء على متن قارب قطمران مزعنف بطول 50 قدماً، ويأتي هذا النشاط الرياضي المميز قبيل عودة سلسلة السباقات الدولية من جديد إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي «تحدي دبي للياقة»، من خلال أنشطة متنوعة، مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية، والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً، وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً التي تشمل القرى، ومراكز اللياقة، والحصص التدريبية، والأنشطة الرياضية المختلفة وفعاليات المشاركة الجماعية.
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