الأكثر تشويقاً على الماء في العالم،..«تحدي دبي للياقة» يستضيف سباق الإبحار 9 ديسمبر

في إطار الجهود المبذولة لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، وتزامناً مع استهداف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، ينطلق سباق SailGP، للإبحار الأكثر تشويقاً على الماء في العالم، يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، عبر «جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار»، متزامناً مع «تحدي دبي للياقة»، حيث تتوفر فرصة مشاهدة السباق في «ميناء راشد»، وذلك مع خوض المشاركين منافسات قوية على مقربة من الشاطئ، من أجل تحفيز روح المنافسة، من خلال استعراض الإبحار فوق الماء على متن قارب قطمران مزعنف بطول 50 قدماً، ويأتي هذا النشاط الرياضي المميز قبيل عودة سلسلة السباقات الدولية من جديد إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي «تحدي دبي للياقة»، من خلال أنشطة متنوعة، مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية، والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً، وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً التي تشمل القرى، ومراكز اللياقة، والحصص التدريبية، والأنشطة الرياضية المختلفة وفعاليات المشاركة الجماعية.





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