رابطة المحترفين.. قفزة نوعية في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي



وقعت رابطة المحترفين ومجموعة إم. بي. إم. إي، الشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي، أخيراً اتفاقية تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة، «دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر» لمدة ثلاث سنوات.

وحرصت المجموعة ومنذ تأسيسها على التطوير المستمر والاستثمار في مجال التكنولوجيا لأهميتها في تحديث مفاهيم العمل والارتقاء في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع النقلة النوعية والريادة التي تتمتع بها الإمارات دولياً، ومقدم خدمات، عبر قطاعات مختلفة ومتعددة في الاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والطيران، والنقل، والخدمات الحكومية، والألعاب والترفيه وقطاعات أخرى.

تحول

من جهته، وصف عبدالهادي محمد، العضو المنتدب لمجموعة إم. بي. إم. إي، الشريك الرقمي و التكنولوجي الرسمي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، المكاسب التي يحققها التحول الرقمي للرياضة الإماراتية بالكبيرة في حال تم التعامل معها وفقاً للمواصفات التقنية والتكنولوجية العالمية، مبيناً أن هذا الأمر سيساهم بتحقيق قفزات نوعية في تطوير المرود الرياضي إذا تم تطبيق ودمج التقنيات الرقمية في الرياضة، كما أنه سيمهد لمكاسب عالية في تطور المستويات الفنية بالاستفادة من الحلول الرقمية التي يوفرها التحول الرقمي والتكنولوجي تزامناً مع الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة إم. بي. إم. إي، يجب ألا يقتصر الأمر على كرة القدم، بل مختلف الرياضات وخصوصاً الألعاب الفردية، إذ إنها قد تساهم بشكل فاعل في اكتشاف الموهوبين وتطورهم وصولاً للهدف الأسمى وهو صناعة اللاعب الأولمبي ليكون بطلاً في المستقبل، موضحاً أن الدول المتقدمة رياضياً استثمرت دمج الرياضة بالتكنولوجيا واستثمرت الحلول الرقمية التي يوفرها التحليل الفني عبر المنصات التكنولوجية، وتمكنت من استثمارها في تطوير مواهب الرياضيين.

إضافة

وأضاف عبدالهادي محمد: الانتقال إلى التحول الرقمي في الرياضة أصبح إضافة فنية مهمة لا تقلل من الجهود التدريبية التي يبذلها المدربون واللاعبون، فهي تساهم بإعطاء حلول لها دور بارز في تجاوز الأخطاء البشرية وتختصر الوقت، مما يفسح المجال نحو تقويم العمل التدريبي لأن استخدام التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي سيكون له دور هام في اتخاذ القرارات الرياضية في الوقت المناسب.

وتابع: من شأن استثمار التكنولوجيا في الرياضة، تعزيز التفاعل مع أفراد الأسرة الرياضية ومنها الجمهور، فقد عزز التحول الرقمي عالمياً التفاعل مع الجماهير بفضل ظهور منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والواقع الافتراضي والكثير من التقنيات التي نقلت الرياضة من مجرد لعبة تمارس بين الأفراد إلى ثقافة رياضية وعلوم رياضية يمكن تطبيقها للارتقاء بالرياضة نحو آفاق بعيدة.

رعاية

وأكد أن رعاية مجموعة إم بي إم إي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، تهدف إلى الإسهام بدعم الأندية الرياضية في التحول الرقمي، وقدم الشكر إلى رابطة دوري المحترفين، لدورها بأن تكون بيئة رياضية احترافية جاذبة للجهات التكنولوجية لتطوير الجوانب الرياضية باستقطاب أفضل المواصفات العالمية، متمنياً أن تسهم رعاية مجموعة إم بي إم إي بتطور الرياضة الإماراتية.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت أخيراً عن ضم شركة إم بي إم إي إلى نخبة شركائها ورعاتها الرسميين بعقد يستمر لثلاث سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز