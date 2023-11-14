بشأن التعاون المشترك في المجال المؤسسي والرياضي..الوحدة يوقع مذكرة تفاهم مع مدارس النهضة



أبرمت شركة الوحدة لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مجموعة مدارس النهضة الوطنية لمدة ثلاث سنوات، بشأن التعاون المشترك في المجال المؤسسي والرياضي، وذلك التزاماً بالمسؤولية المجتمعية لكلتا المؤسستين.

وقع الاتفاقية أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، وباسمة سعيد عبدالله الجنيبي المدير العام لمدارس النهضة الوطنية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين القطاع الرياضي والقطاع التعليمي، في إطار سعي النادي لتعزيز دوره المجتمعي، واكتشاف المواهب في المدارس وصقل موهبتهم سواء العلمية أو الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المجتمعي التطوعي من خلال مشاركة طلاب مدرسة النهضة في التطوع مع النادي في المباريات الرسمية أو البطولات التي ينظمها النادي.

كما تم الاتفاق على دعم النشاطات المدرسية والرياضية وفعالياتها الكروية من منطلق أن الرياضة أسلوب حياة، حيث سيتم دعوة الطلاب وعائلاتهم لحضور مباريات الفريق الأول التي يستضيفها استاد آل نهيان، بالإضافة إلى المهرجانات الكروية السنوية التي تقام تحت رعاية النادي.

وأكد عبدالله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالوحدة، أهمية مثل هذه الاتفاقيات وبالأخص الرعايات المجتمعية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي وتعزيز دوره في المجتمع.

وعبر الجنيبي عن تطلعات إدارة النادي أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة بين النادي وكل المؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبها، أعربت باسمة سعيد الجنيبي المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، عن سعادتها باتفاقية التعاون مع نادي الوحدة، مؤكدة الأثر الإيجابي على طبيعة التعاون بينهما، والذي سيسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين التعليمي والرياضي لإبراز مواهب المتفوقين من الطلبة علمياً ورياضياً ودعم النادي بالحضور الجماهيري من المجتمع المدرسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز