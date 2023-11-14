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تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً..34 لاعباً في افتتاحية «صقور المستقبل» للغولف

11/14/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضاف نادي الإمارات للغولف، أول من أمس، الجولة الافتتاحية من منافسات «صقور المستقبل»، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للغولف، وسجلت مشاركة 34 لاعباً ممن تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً، تنافسوا للفوز على 12 جائزة ضمن 3 مستويات «مبتدئ - متوسط - متقدم»، أقيمت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث.

وتهدف منافسات «صقور المستقبل»، التي تقام جولاتها بصورة شهرية بالتعاون مع أندية الدولة، إلى تعزيز جهود الاتحاد على صعيد مواصلة اكتشاف المواهب الناشئة، من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، بما يخدم على المدى البعيد، تطوير وزيادة انتشار اللعبة، ويصب في صالح رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة.

منافسات
وسجلت منافسات المبتدئين للإناث، فوز لطيفة كلبات بالمركز الأول، تليها لطيفة المري، فيما حصد محمد الطاير المركز الأول للذكور، متفوقاً على منصور العوضي، الذي حل بالمركز الثاني.
وفي المستوى المتوسط الذي أقيم على مدار 6 حفر، استطاع علي الحداد الفوز بالمركز الأول، فيما حصل محمد الحداد على المركز الثاني، وذهب لقب الإناث للمستوى المتوسط للاعبة هند المازمي، والمركز الثاني للاعبة أشبا العبار.

وعلى صعيد المستوى المتقدم، نجحت الشقيقتان لطيفة وسلامة الجسمي في الحصول على المركزين الأول والثاني لمنافسات الإناث، وذهب لقب الشباب إلى علي المازمي، يليه مهدي الحاج وصيفاً.

تفاؤل
من جهته، قال كاميرون فان روي مدرب المنتخب الوطني: من الرائع رؤية طلبة المدارس والمنتسبين لهذا البرنامج العودة للمشاركة في الموسم الثاني في الجولة الشهرية من منافسات «صقور المستقبل». وأضاف: «نتطلع في الجولات المقبلة إلى زيادة أعداد المشاركين، ونحن نشجع جميع المواهب الناشئة للانضمام إلى المنافسات الهادفة وفق استراتيجيات اتحاد اللعبة، لوضع هذه الموهبة وفق الأسس الصحيحة، عبر منافسات تجمع بين الجوانب التدريبية والمهارية جنباً إلى جنب مع المنافسات المدرجة وفق أعلى المعايير العالمية للعبة».

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