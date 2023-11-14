بطولة إيطاليا: نابولي يُقيل مدرّبه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج ويعيد والتر ماتزاري

أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، مدرّبه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج الثلاثاء، وعيّن بدلاً منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب مالك النادي أوريليو دي لورنتيس على منصة إكس "مرحباً بعودتك والتر"، علماً ان المدرب البالغ 62 عاماً قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية عام 2012 ووصافة الدوري في 2013.

وبعد قدوم غارسيا في يوليو خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد احراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهناً بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الاحد على أرضه أمام إمبولي المهدّد بالهبوط.

وكانت الخسارة الرابعة لنابولي على ارضه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأسهم ماتزاري في فترته الاولى مع النادي الجنوبي بصعوده الى دوري النخبة في موسمه الاول آنذاك، قبل ان يستمر معه لثلاثة مواسم اضافية.

ثمّ قاد نابولي الى احراز لقب كأس إيطاليا عام 2012، بعدما تغلب في النهائي على يوفنتوس بطل الدوري في حينها والذي كان لا يُقهر، ليمنح الفريق لقبه الاول منذ قرابة العقدين من الزمن.

وغادر ماتزاري أروقة النادي في مايو 2013، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الايطالي في فريق ضمّ آنذاك أمثال الارجنتيني إزيكييل لافيتزي، السلوفاكي ماريك هامشيك والاوروغوياني إدينسون كافاني.

تولى بعدها تدريب انتر لفترة قصيرة لكنه أقيل من منصبه في نوفمبر من ذاك العام، وشهدت مسيرته مذاك الحين تراجعا حادًا، حيث خاض تجارب متفاوتة مع كل من واتفورد الانكليزي، تورينو وكالياري.

وكانت التكهنات ترجح كفة الكرواتي إيغور تودور لقيادة نابولي خلفًا لغارسيا، مما يجعل تعيين ماتزاري مفاجئًا بعض الشيء.

وقاد تودور مدافع المنتخب الكرواتي السابق الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس كلاعب، مرسيليا إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه ترك النادي الذي يعاني منذ فترة طويلة "لأسباب مهنية وخاصة".

كما خاض تودور فترة واعدة مع نادي فيرونا وانهى معه الموسم الماضي في المركز التاسع بعدما حلّ خلفًا لأوزيبيو دي فرانتشيسكو.

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