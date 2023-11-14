نزلاء دبي يشاركون في «تحدي دبي للياقة 2023»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الفعاليات الرياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2023، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة نمط حياة صحي بين سكان إمارة دبي.
حضر إطلاق أولى الفعاليات، الرائد محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، بمشاركة ما يقرب من 350 نزيلاً يتنافسون ضمن عدد من الفرق للفوز بمكافآت وميداليات خلال المنافسات الرياضية التي تتضمن كرة الطائرة، وكرة القدم، والتمارين السويدية، وتمارين الأجهزة، وغيرها. وأكد العبيدلي أن هذه الفعاليات تأتي دعماً لفعاليات تحدي دبي للياقة 30*30، التي تستمر طوال شهر نوفمبر الجاري.
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