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نزلاء دبي يشاركون في «تحدي دبي للياقة 2023»

11/14/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الفعاليات الرياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2023، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة نمط حياة صحي بين سكان إمارة دبي.


حضر إطلاق أولى الفعاليات، الرائد محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، بمشاركة ما يقرب من 350 نزيلاً يتنافسون ضمن عدد من الفرق للفوز بمكافآت وميداليات خلال المنافسات الرياضية التي تتضمن كرة الطائرة، وكرة القدم، والتمارين السويدية، وتمارين الأجهزة، وغيرها. وأكد العبيدلي أن هذه الفعاليات تأتي دعماً لفعاليات تحدي دبي للياقة 30*30، التي تستمر طوال شهر نوفمبر الجاري.

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