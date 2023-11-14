الأكاديمية الدولية تختتم دورة المستوى الثاني لمدربي وإداريي اللياقة البدنية وبناء الأجسام



أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام عن نجاح دورة المستوى الثاني، والتي نظمتها في فندق سيتي ماكس في دبي، بمشارة فاعلة لمدربي وإداريي اللياقة البدنية وبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة فاعلة للمدربين والإداريين الرياضيين، ضمن الخطة التشغيلية للعام 2023.

وقدم رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، والدكتورة السورية ماريا عازر المتخصصة في طب النفس الرياضي، والمهندس وليد عبد الكريم مدير عام الأكاديمية المحاضر الدولي محاضرات نظرية وعملية، ركزت على أهمية تزامن علم طب النفس الرياضي والتدريبات لأجل الوصول لأعلى المكاسب المتحققة، إضافة إلى التغذية الرياضية، التي تناسب كل رياضة، وبحسب الجهود المبذولة لأجل إعداد بدني متكامل، وبما يسهم بتحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في صناعة واستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها، واستدامة المكاسب الرياضية.

وقال المهندس وليد عبد الكريم لـ«البيان»: أسهمت دورات الأكاديمية التثقيفية والتوعوية بخفض نسبة الإصابات الرياضية، التي كانت تحدث بسبب الأخطاء التدريبية، والتي لا توافق المواصفات العالمية الرياضية في بناء الأجسام، ووفقاً للاتحاد الدولي للعبة بنسبة تقديرية نحو 60%، وهي محصلة مهمة، لذلك نشجع على أن يكون للرياضي خلفية علمية برياضته وخصوصاً في بناء الأجسام واللياقة البدنية، من جهته أكد المحاضر الدولي في أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي سلطان العتبي أن الاهتمام بالتغذية الرياضية الصحيحة يمثل النسبة الأبرز في تطور المستوى الرياضي للأفراد، مؤكداً أن الاستعانة بالمعلومات العلمية الرياضية يجب أن تكون من مصادرها الرئيسية، ومنوهاً بأن الأكاديمية حريصة على التعامل مع أحدث المعلومات العلمية المحدثة.

واختتمت الدورة بحضور الدكتور وسام عبد الكريم مدير الشؤون القانونية في الأكاديمية وأحمد ذو الغنى ممثل الأكاديمية في العاصمة أبوظبي ومدير الشؤون الإدارية للأكاديمية محمد عبد الكريم، وعدد من المتابعين

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز