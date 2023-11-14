9 فرق في انطلاقة كأس «أبوظبي كلاسيك 2023» لهوكي الجليد غداً



تنطلق ظهر غد الأربعاء بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية وبدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 9 فرق محلية ودولية هي: «ستورمز أبوظبي»، و«جالاكسي» من الإمارات، و«ديانمو كازان» من تتارستان -روسيا الاتحادية، و«ليدوكول» من روسيا الاتحادية، و«الرئيس» من روسيا البيضاء في المستوى A.

وفي المستوى B تتنافس 3 فرق من الإمارات هي: «سترومز أبوظبي B» و«جي سي سي» و«شاهين»، إضافة إلى فريق «الفلبين ايقلز» من الفلبين، وتستمر البطولة على مدى 4 أيام، وتقام البطولة في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

تفوق

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للرياضة والرياضيين الذي يشمل كافة المستويات، سواء المنتخبات الوطنية أو الأندية وحتى أفراد المجتمع، وبفضل تلك الرعاية الشاملة أصبحت الرياضات الجليدية رائدة في السنوات الماضية بتحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وكان آخرها التتويج بكأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثاني في مايو الماضي بتركيا، وكذلك التتويج بكأس العالم المستوى الثالث الموسم الماضي في بروكسل.

من جهته، قال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن الإنجازات التي تحققت جاءت برعاية ودعم مستمر من مجلس أبوظبي الرياضي، الذي كان وما زال الرافد الأساسي لنجاحات الرياضات الجليدية، مؤكداً، أن العمل الجاد والتخطيط المدروس خلال السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في إعداد جيل رياضي محترف قادر على عمل فارق ووضع بصمة له في سجل الرياضات في الإمارات، مع الاهتمام بكافة النواحي الفنية وبناء الكوادر الإدارية.

دوري الناشئين

من جانبها، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إقامة مباريات لدوري الناشئين لهوكي الجليد في اليوم الختامي للبطولة، بهدف إبراز الاهتمام بالنشء وصقل المواهب وتنميتها من خلال إقامة مباريات تتناسب مع مراحلهم السنية في إطار دوري إماراتي للناشئين تشارك فيه فرق أكاديمية هوكي الجليد التابعة لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية «أبوظبي ستورمز» و«ذيبز العين» إضافة إلى فريق «ساند ستورمز» من دبي، وفريق «جالاكسي» من أبوظبي، حيث تقام مباريات الدوري لكل مرحلة على حدة، فيشارك في مرحلة تحت 9 سنوات أربع فرق وكذلك في باقي المراحل تحت 12، 15، 18 سنة بمجموع 12 فريقاً لجميع المراحل.

وشهدت مباريات دوري الناشئين لهوكي الجليد إقبالاً كبيراً من عدد اللاعبين في كل فريق مما حدا باللجنة المنظمة إلى إعادة جدولة المباريات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة والمنافسة والاحتكاك فيما بينهم بما يتناسب مع مرحلتهم السنية.

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