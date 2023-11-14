قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل كبار ضيوف معرض دبي للطيران

استقبل اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، كلاً على حدة، الفريق أول خافيير خوليان إسحاق، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية الأرجنتينية.

والفريق يلما مرداسا جنابا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، واللواء طيار داورين جوماتايفيتش قوسانوف، القائد العام لقوات الدفاع الجوي لجمهورية كازاخستان، واللواء بيتر شيبيلكا، قائد القوات الجوية التشيكية، واللواء الركن شباني ماني، قائد القوات الجوية التنزانية، واللواء ركن طيار حمادي محمد ولد علي مولود، قائد الجيش الجوي الموريتاني.

كما استقبل قائد القوات الجوية (SUNG IL) نائب وزير الدفاع الكوري، وجو خان أوجار، نائب رئيس وكالة الصناعة التركي، واللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، والفريق دوشكو زاكوفيتش، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الصربي، وجوسيي لوبولي، مدير مديرية التسليح الجوي الإيطالية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة عالمياً في قطاع الطيران والفضاء.

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