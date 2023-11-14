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رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نائب رئيس وكالة الصناعة التركي

11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 جوخان اوجار، نائب رئيس وكالة الصناعة التركي في اليوم الثاني للمعرض.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

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