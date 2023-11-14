رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نائب رئيس وكالة الصناعة التركي

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نائب رئيس وكالة الصناعة التركي
التاريخ
11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 جوخان اوجار، نائب رئيس وكالة الصناعة التركي في اليوم الثاني للمعرض.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
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