مجموعة الدانوب وبوليجود تتعاونان للتوسع في المنطقة خلال عام الاستدامة

أعلنت ذا جود بلاستيك، أكبر منتجي المواد المستدامة، عن التوزيع الحصري لمادتها السطحية الجديدة، بوليجود®، في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة الدانوب.



وتطورت مجموعة الدانوب لتصبح واحدة من أكبر شركات مواد البناء في الشرق الأوسط، ولها فروع متنوعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والهند. ويمتد الانتشار العالمي للشركة كذلك إلى مكاتب المشتريات في الصين وكندا، مما يعكس التزامها بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.



وأقيم حفل إطلاق هذه الشراكة في 9 نوفمبر في مكتبة المواد بكولاب في دبي، خلال أسبوع دبي للتصميم. وسيُشكل هذا الحدث فرصة للزوار للتفاعل مع بوليجود® وتجربة الإمكانيات المبتكرة التي توفرها.

قال مادهوسودهان راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدانوب: «يعكس تعاوننا مع بوليجود® رؤيتنا المشتركة لمستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة، إننا متحمسون لريادة هذا التغيير في منطقة الشرق الأوسط. ونحن واثقون من أننا معاً سنحفز التغيير الإيجابي والإشراف البيئي عبر مجتمعاتنا. وأُعرب أيضاً، ونحن على أعتاب مؤتمر «كوب 28» في دبي، عن خالص امتناننا لقادة دبي ذوي الرؤية لالتزامهم الثابت بالاستدامة».

وعلق الدكتور ويليام تشيزوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا جود بلاستيك قائلاً: «تعكس شراكتنا مع مجموعة الدانوب رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة. إننا نهدف معاً إلى دفع التغيير الإيجابي والإشراف البيئي في مجتمعاتنا. ونحن متحمسون لريادة هذا التحول في الشرق الأوسط ونعرب عن خالص امتناننا لقادة دبي من ذوي الرؤية لالتزامهم الثابت بالاستدامة».

بوليجود® هي مادة سطحية مبتكرة يتم إنتاجها بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 %، وتعزز خصائصه الفريدة التصميمات الداخلية والخارجية، كما تُجسد أيضاً الالتزام بالمسؤولية البيئية. وتتمتع هذه المادة بالجاذبية من الناحية الجمالية، كما تتسم كذلك بالاستدامة، مما يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية والحفاظ على الموارد القيّمة.