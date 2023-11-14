المركز الوطني للبحث والإنقاذ يخلي مصاباً أمريكياً في صحراء الفاية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني ، بالتنسيق مع شرطة الشارقة اليوم "الثلاثاء" مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الامريكية في صحراء الفاية التابعة لإمارة الشارقة إثر تعرضه لحادث تدهور دراجة ، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة.
وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من الموقع إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.
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