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المركز الوطني للبحث والإنقاذ يخلي مصاباً أمريكياً في صحراء الفاية

11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني ، بالتنسيق مع شرطة الشارقة اليوم "الثلاثاء" مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الامريكية في صحراء الفاية التابعة لإمارة الشارقة إثر تعرضه لحادث تدهور دراجة ، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من الموقع إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

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