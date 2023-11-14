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ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة

11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11320 قتيلا، وذلك في اليوم التاسع والثلاثين من الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الضحايا بلغت 11320، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة.

وأضاف أن عدد الضحايا في المجال الصحي بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. كما لقي 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا حتفهم.وأشار إلى أن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء".

وأكد أنه "في ظل استهداف جيش الاحتلال (الإسرائيلي) المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".

وشدد على أن الحرب "على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكانا إلا استهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة".

واعتبرت حكومة حماس أن إسرائيل تمارس "حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، من خلال قصفه بكافة أنواع الأسلحة".

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ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة



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