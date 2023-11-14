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خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عن طريق طرف ثالث

11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، "وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.

وقال إن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.

وأدى القتال قرب المستشفيات إلى حصار المرضى وحديثي الولادة والمسعفين، من دون كهرباء ومع قدر متضائل من الإمدادات الطبية.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، مشيرة إلى أن الحركة "أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء".

وفي المقابل، ينفي العاملون في مستشفى الشفاء وحماس الاتهامات الإسرائيلية.

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