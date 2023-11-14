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السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

11/14/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

كما أضاف أن "الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك".

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