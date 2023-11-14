فلاي دبي توقع اتفاقية خدمات لمحركات سي إف إم ليب

أعلنت فلاي دبي وشركة سي إف إم إنترناشيونال، عن اتفاقية خدمات 222 محرك LEAP-1B لأسطول الشركة من طائرات بوينغ 737-8/-9 العاملة أو التي تحت الطلب، بما في ذلك المحركات الاحتياطية.

تشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً واحداً يتكون من 80 طائرة بوينغ 737 يشمل 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و47 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: «أعطت المحركات التي تعمل بنظام LEAP فلاي دبي موثوقية ومتانة عالية أسهمت في نجاح وكفاءة إدارة الأسطول وعملياتنا. ستدعم اتفاقية الخدمات الجديدة مع شركة سي إف إم بفضل علاقاتنا الوثيقة مع موردي الشركة الصانعة للمحركات خطط النمو لدينا مع توالي تسلمنا مزيداً من الطائرات خلال السنوات القليلة المقبلة».

وقال جايل ميهوست، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سي إف إم إنترناشيونال: «ستعمل هذه الاتفاقية مع فلاي دبي على تعزيز نمو الشركة مع توسع شراكتنا الطويلة الأمد، ومع وجود محرك LEAP الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود تحت الجناح، ستتمكن فلاي دبي من الاستمرار في الاستفادة من انخفاض الانبعاثات عبر أسطولها الحديث والفعال».

تتمتع محركات LEAP بكفاءة عالية من حيث تراكم ساعات الطيران في تاريخ الطيران التجاري، حيث تضم أكثر من 40 مليون ساعة طيران للمحرك، و18 مليون دورة طيران. منذ دخوله الخدمة، سجل محرك LEAP-1B أكثر من 14 مليون ساعة طيران، و5.6 ملايين دورة.

وتوفر هذه المحركات المتقدمة استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة 15 إلى 20%، وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى خفض ملحوظ في الضجيج مقارنة بمحركات الجيل السابق. منذ دخوله الخدمة في عام 2016، أتاح محرك LEAP لعملائنا توفير أكثر من 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

سي إف إم إنترناشيونال

أعادت شركة شركة سي إف إم إنترناشيونال، وهي مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك وشركة سافران لمحركات الطيران، مفهوم التعاون الدولي، وساعدت في تغيير مسار الطيران التجاري منذ تأسيسها في عام 1974، واليوم تعد الشركة المورد الرائد عالمياً لمحركات الطائرات التجارية مع خط الإنتاج الذي يحدد معايير الصناعة من حيث الكفاءة والموثوقية والمتانة والتكلفة المثلى. تنتج شركة سي إف إم إنترناشيونال محركات LEAP التي تعزز من كفاءة أساطيل شركات الطيران حول العالم.