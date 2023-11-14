الخطوط القطرية تعرض أحدث طائراتها في معرض دبي الجوي 2023

استعرضت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على عدة جوائز عالمية، اليوم أحدث طائرات أسطولها المتميز في افتتاح معرض دبي الجوي 2023 بحضور م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.



ويستقطب المعرض، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، كبار الشخصيات ورواد قطاع الطيران بالإضافة إلى الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتستعرض الناقلة القطرية خلال المعرض ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787-9، طائرة إيرباص A350-1000 وطائرة جلفستريم G650ER.

وخلال المعرض، أتاحت الخطوط الجوية القطرية المجال أمام الزوار الكرام لزيارة جناحها والتعرف عن قرب على أحدث الابتكارات في عالم الطيران فضلاً عن تجربة مقصورات طائراتها المتميزة بتصاميم أنيقة وعصرية، كما استعرضت الناقلة القطرية مجموعة متعددة من أطقم مستلزمات العناية الشخصية المنسقة بدقة لتظهر كرم ضيافتها الأصيلة وحرصها على تقديم تجربة سفر لا تضاهى.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة في معرض دبي للطيران لهذا العام واستعراض نخبة طائراتنا الرائدة ضمن أسطول الناقلة القطرية الحديث، المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة والتي توفر بدورها رفاهية مطلقة لا مثيل لها، لتقدم طائراتنا بذلك تجربة سفر متميزة ومريحة لجميع مسافرينا. نرحب بجميع الزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية الموجود في معرض دبي للطيران للاستمتاع بأحدث ابتكارات عالم الطيران».

وكشفت الخطوط الجوية القطرية النقاب عن طائراتها المتميزة التي سيتم عرضها في المعرض، بما في ذلك طائرة جلفستريم G650ER التابعة لأسطول طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال. وقد صممت هذه الطائرة للرحلات طويلة المدى وتتميز بسرعتها الفائقة ومقصورتها الفسيحة والفاخرة لتقدم للمسافرين تجربة سفر في منتهى الرفاهية والراحة. ومن الجدير بالذكر أن القطرية لطائرات رجال الأعمال هي أكبر مشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER مع امتلاكها لـ15 طائرة من الطراز نفسه.

كما استعرضت الناقلة القطرية طائرة إيرباص A350-1000 التي تتميز بامتلاك أوسع مقصورة ضمن الفئات المماثلة، متيحة مساحة داخلية فسيحة فضلاً عن مقاعدها الواسعة ما يوفر للمسافرين الراحة التامة في جميع المقصورات. كما تعد هذه الطائرة من أكثر المقصورات هدوءاً في فئة الطائرات ذات ممرين، الأمر الذي يتيح للمسافرين الاستمتاع برحلتهم.

وتتميز طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر الفاخرة بسعتها الكبيرة، حيث تتسع لـ22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية، فضلاً عن تصميمها العصري والأنيق الذي يوفر الخصوصية والرحابة لجميع المسافرين. ومن الجدير ذكره أن هذه الطائرة تعد من أكثر الطائرات تطوراً من ناحية التكنولوجيا المستخدمة والاستدامة البيئية، حيث تتميز بقدرتها على إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 في المائة أقل من الطائرات المماثلة الأخرى. وتشغل الخطوط الجوية القطرية 11 طائرة من طراز بوينغ B787-9 دريملاينر لتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية.

وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية أفضل طيران في الشرق الأوسط، أكثر من 100 رحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى تدشينها رحلة يومية لرأس الخيمة (RKT) في 1 نوفمبر، وتعزيزها أخيراً لعدد رحلاتها إلى دبي (DXB) من 21 إلى 28 رحلة أسبوعياً، توفر الناقلة القطرية 35 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي (AUH)، و35 رحلة أسبوعياً إلى الشارقة (SHJ).



