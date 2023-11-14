«العربية للطيران» توقع طلبية لشراء 240 محركاً بقيمة 12.5 مليار درهم

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP-1A من شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لدعم الطائرات الـ120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة إيرباص A320neo، بما في ذلك طائرات A321XLR الجديدة. وتشمل الطلبية أيضاً اتفاقية خدمات لسنوات عدة وتوفير محركات احتياطية. وجرت مراسم توقيع الطلبية خلال «معرض دبي للطيران 2023»، بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين، وتندرج في إطار التزام الناقلة المستمر بتطوير أسطولها وعملياتها التشغيلية.

وتسهم هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمتها الدفترية الإجمالية 3.36 مليارات دولار أمريكي (12.5 مليار درهم) (السعر المدرج)، في دعم استراتيجية نمو أسطول «العربية للطيران» وتوسيع أعمالها مستقبلاً. ومن المقرر استخدام محركات LEAP-IA المتطورة لدعم طلبية «العربية للطيران» لشراء 120 طائرة من عائلة إيرباص A320-neo - بما في ذلك 73 طائرة من طراز A320neo، و27 من طراز 321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR- والمقرر بدء تسليمها في عام 2025.

انطلقت شراكة «العربية للطيران» مع «سي إف إم إنترناشيونال» في عام 2003 عندما بدأت الناقلة أعمالها بتسيير طائرات إيرباص A320 تعمل بمحركات CFM56-5B. وتشغل الشركة في الوقت الحالي أسطولاً مكوناً من 72 طائرة إيرباص A320ceo و321 neo-LR.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا توسيع علاقتنا مع «سي إف إن إنترناشيونال» من خلال طلبية شراء المحركات هذه، التي تشكل محطة مهمة في مسيرة نمو وتقدم شركتنا. ونحن واثقون بأن كفاءة محركات سي إف إم ستؤدي دوراً محورياً في دعم استراتيجية تطوير أسطولنا، بما في ذلك تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثير الانبعاثات الكربونية. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا الراسخ برفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية، والإسهام في بناء قطاع طيران أكثر استدامة».



من جانبه، قال جايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»: «يشرفنا ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع «العربية للطيران» بطلبية اليوم لشراء 240 محركاً. وتعد هذه الثقة المتجددة دليلاً ملموساً على كفاءة محركات LEAP، التي نتطلع إلى تزويد أسطول الشركة بها لدعم المنطقة بقدراتنا الاستثنائية».