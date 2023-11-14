محمد بن راشد للفضاء يمدد التعاون مع «تاليس إلينا سبيس» و«ألتيك» في استكشاف الفضاء

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «تاليس إلينا سبيس» وشركة هندسة تكنولوجيا الفضاء الجوي «ألتيك»، بهدف استكشاف وتعزيز الفرص المتاحة لدراسة وتطوير حلول استكشاف الفضاء والكواكب. تعتبر هذه المذكرة تمديدًا لاتفاقية سابقة تم التوقيع عليها في 26 أكتوبر 2021، ليمتد التعاون لمدة عامين إضافيين.

تم توقيع المذكرة بحضور سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وهيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس، وفينشنزو جورجيو، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيك، في منصة المركز بمعرض دبي للطيران 2023 المقام في مطار دبي ورلد سنترال.

وأعرب سالم حميد المري، مدير عام المركز، عن أهمية توسيع الشراكة مع شركتي «تاليس إلينا سبيس» و«ألتيك»، قائلًا: «هذا التعاون يعزز الشراكة الاستراتيجية ويسهم في تحقيق إنجازات جديدة في مجال استكشاف الفضاء، كما سيشمل مبادرات مهمة تتضمن مهمات فضائية، وحلولاً مبتكرة، وتقنيات فضائية متقدمة، وهو ما يبرز التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في مجال الفضاء على الساحة العالمية».

من جهته، قال هيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس: «تمديد مذكرة التفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال مشاريع استكشاف الفضاء. تتمتع شركة تاليس إلينا سبيس بخبرة فريدة، والتي تحظى بالاعتراف العالمي، في مجال المدارات الأرضية المنخفضة وصولاً إلى القمر والمريخ، ما يمكنها من الكشف عن أسرار الكون».

تشمل جوانب التعاون المحددة في المذكرة، تطوير المهام الاستكشافية بين الكواكب، وتصميم وإدماج أنظمة المسبار، وأنظمة المحاكاة الأرضية، وأنشطة التعليم العالي المتخصصة في مجال اكتشاف الفضاء وتطوير الأنظمة التقنية، إضافة إلى دعم أنشطة التعليم العالي وتطوير أنظمة استكشاف متطورة، ما يسهم بشكل كبير في جهود الاستكشاف الفضائي على الصعيدين الوطني والعالمي.