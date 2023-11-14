«إيدج» تزود البحرية البرازيلية بأنظمة صواريخ مضادة للسفن بـ600 مليون درهم

أعلنت إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، عن توريد صواريخ بعيدة المدى من مجموعة البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP-ER)، إلى جانب النسخة الأقصر مدى من النظام الصاروخي المتطور ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو 600 مليون درهم.

وجرى التوقيع على خطاب النوايا داخل جناح إيدج في معرض دبي للطيران، المقام حالياً في دبي ورلد سنترال، وذلك بحضور منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، والأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية.

وأشار منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تواصل إيدج العمل على دفع الآفاق لتصبح جهة فاعلة رئيسية ضمن سوق أنظمة الدفاع عالية التقنية. تمكننّا شراكاتنا المتنامية في البرازيل، خصوصاً مع البحرية البرازيلية، من الاستفادة من خبراتنا الواسعة وتجاربنا المتنوعة الشاملة في تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى المرتبطة بها عبر مجالات متعددة، كما نثق بأن نظام MANSUP-ER سيخترق هيمنة الحلول الحالية المستمرة منذ سنوات بامتياز».

وجرى تطوير أنظمة MANSUP-ER من قبل إيدج بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة سييات البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، التي تمتلك فيها إيدج حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية، إضافة إلى عمليات التصدير الدولي، كما تُجري إيدج حالياً مباحثات متقدمة مع عدد من العملاء المحتملين حول الصاروخ البحري بعيد المدى، الذي يتميز بقدرات تكيّفية على ملاصقة سطح البحر، ويبلغ مداه 200 كيلومتر، وهو مزود بتوجيه يعمل بالقصور الذاتي، وبقدرة تتبّع تعتمد على الرادار النشط. وتجدر الإشارة أن حلول MANSUP تخضع لاختبارات مكثفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، وسيتم تكييفها للتكامل مع أنظمة جوية وبرية محددة.

كما صرّح الأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية: «يمثل اليوم محطة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكة بين البحرية البرازيلية، وسييات، وإيدج، حيث وقّعنا خطاب النوايا لتوريد صواريخ MANSUP-ER المتقدمة المضادة للسفن. ويمثل التعاون شهادة دامغة على التزامنا المتبادل بالابتكار والتطوير المشترك لأحدث التكنولوجيا الدفاعية بهدف تعزيز قدرات أساطيلنا وحماية مصالحنا البحرية».

وتعد هذه الصفقة أولى ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها مجموعة إيدج والبحرية البرازيلية خلال معرض «لاد» للدفاع في ريو دي جانيرو خلال أبريل من العام الجاري بهدف التطوير المشترك لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة المضادة للسفن بعيدة المدى، ضمن سياق البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP)، الذي توفر له سييات أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياسات عن بُعد.