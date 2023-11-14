«Oemservices» تؤسس مركزاً إقليمياً في مشروع محمد بن راشد للطيران

أعلنت شركة OEMServices، إحدى شركات التشغيل الرئيسية للطيران في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية مع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب لإنشاء مركزها الجديد للدعم، الذي سينجز بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2024.

وستقوم OEMServices بدعم العملاء الإقليميين من المشروع استجابة للطلب المتزايد في السوق، وستعمل على تقديم جميع الخدمات الرئيسية، بدءاً من سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة العملاء، وحتى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويتمتع مشروع محمد بن راشد للطيران بموقع استراتيجي بين مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي، كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، وستقوم OEMServices بتخزين مكونات طائرات A320 وA350 وA380، وسيكون بمقدور منصتها الجديدة التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع تقديم خدماتها لدعم نمو العملاء، والتوصل إلى الشراكات الجديدة في المنطقة.

وقال بيير سيون، المدير العام لشركة OEMServices في الشرق الأوسط: «يوفر مشروع محمد بن راشد للطيران لنا الحل الأمثل، وعلى وجه التحديد الدعم اللازم لمواصلة دعم عملائنا الحاليين، مع توفير فرص خدمات جديدة قيمة للغاية. إننا ندرك تماماً أهمية هذا المشروع على الساحة العالمية، باعتباره مركزاً رائداً لصناعة الطيران. ويسعدنا الانضمام إليه، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الإسهام في نجاحه خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يسرنا الترحيب بانضمام OEMServices إلى مشروعنا لإطلاق منشأتها الجديدة وتوسيع وجودها في المنطقة. وستدعم هذه المنشأة المنظومة الشاملة لصناعة الطيران، وسنقدم دعمنا الكامل لهذه الشركة لمساعدتها على التوسع وتلبية احتياجات عملائها من جميع أنحاء العالم».