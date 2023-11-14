اختتام ناجح لدراسات دمج ذخائر «الطارق» بعيدة المدى

أعلنت إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن الاختتام الناجح لدراسات الجدوى المتعلقة بدمج ذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن طائرات تيجاس المقاتلة الخفيفة من شركة «هندوستان آيرونوتيكس»، المعروفة اختصاراً باسم «هال»، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ويعقب ذلك الإعلان مذكرة تفاهم جرى توقيعها في وقت سابق من العام الجاري بين شركة الطارق، المشروع المشترك بين إيدج ودينيل (جنوب أفريقيا)، والمسؤولة عن تصميم وإنتاج مجموعة الطارق النموذجية المتميزة من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة، وشركة هال الهندية الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات والمحركات وإلكترونيات الطيران والملحقات المرتبطة بها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج ذخيرة الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة ومنصات أخرى ضمن حملتها لتوفير حلول الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى في المنطقة.

وقال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: «يحدونا الفخر بعقد شراكة مع هال ضمن هذه الحملة الاستراتيجية لتقديم حلول متقدمة تقنياً لعملاء «تيجاس» في المنطقة. ونتطلع إلى تقديم مجموعة الطارق من الذخائر الموجهة بدقة وبعيدة المدى إلى عملاء هال تيجاس عبر أنحاء العالم».

وجرى تصميم مجموعة الطارق من الذخائر المعيارية بعيدة المدى الموجهة بدقة، التي تعمل في كل الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، لتناسب سلسلة مارك 80، وسلسلة الذخائر الجوية عالية السرعة ومنخفضة الاحتكاك المصممة في الهند. تؤدي إضافة مجموعة الأجنحة إلى تحويل الطارق-إس (المدى القياسي) إلى الطارق-إل آر (المدى البعيد)؛ ما يوسع نطاق المواجهة من 45 كم إلى 120 كم.

وتعد طائرة تيجاس مقاتلة خفيفة هندية الصنع وأحادية المحرك ومتعددة المهام ذات جناحين على شكل دلتا، ويتم إنتاجها بثلاث نسخ، مارك 1، ومارك 1 إيه، ونسخة التدريب. وكمنصة متعددة المهام، تم تصميم تيجاس لأداء أدوار مختلفة، بما يشمل الهجوم الأرضي والدعم الجوي والاستطلاع.

ويُتوقع الانتهاء من الدمج والتأهيل الكامل لذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة في الربع الثالث من عام 2024.

يمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة مجموعة إيدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 داخل القاعة الرئيسية، والجناح الخارجي S49، وذلك في دبي ورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر.