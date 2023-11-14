أرباح «موانئ أبوظبي» تتجاوز المليار درهم في 9 أشهر بارتفاع 14 %

تجاوزت أرباح مجموعة موانئ أبوظبي حاجز المليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع 14 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت الإيرادات 116 % إلى 8.11 مليارات درهم.

وأعلنت المجموعة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 189 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 4.24 مليارات درهم، والتي تضمنت تأثير نشاط الدمج والاستحواذ ولاسيما الأعمال اللوجستية والبحرية وعمليات الموانئ لشركة نواتوم. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل 113 %، باستثناء تأثير نشاط الدمج والاستحواذ.

وقد زاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 20 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 403 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، تماشياً مع أداء الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي لأربعة من أصل خمسة قطاعات، وهي القطاع اللوجستي، القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والتي حققت إيرادات بلغت 546 % و264 % و71 % و20 % على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 759 مليون درهم، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على شركة نواتوم، ومحطة بوابة كراتشي (+ 2 % على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وقد أدت المساهمة الأعلى لأعمال كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي ذات الهامش المنخفض نسبياً إلى انخفاض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 17.9 % خلال الفترة، مقارنة بنسبة 40.5 % في الربع الثالث من عام 2022.

وحافظ القطاع البحري والشحن على موقعه كأكبر مساهم في الإيرادات، وأصبح أيضاً أكبر مساهم في تحقيق الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 56 % و33 % على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمة الذراع البحري لشركة نواتوم، ومستفيداً من أنشطة تجارة السفن.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «حققنا نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2023، مدعوماً بأنشطة الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، وعلاقاتنا القوية مع الاقتصادات المحلية المتنوعة، والتطلع إلى أبعد من عمليات المحطات التقليدية، والتركيز على التعاون والتآزر بين منظومات الأعمال. إن نمو الإيرادات القوي لا يعكس فقط جهودنا في تطوير طرق تجارية جديدة، أو تعزيز عروض الخدمات التي نقدمها لشركاء التجارة الرئيسيين، والاستثمار في توطيد علاقاتنا مع متعاملينا الرئيسيين على امتداد سلاسل التوريد العالمية، ولكنه يمثل أيضاً مؤشراً واضحاً على فاعلية استراتيجيتنا في تنويع الأعمال وتميزنا التشغيلي. ومن الجلي أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، فإن مسيرتنا الطموحة نحو النمو العالمي، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعيد تشكيل المشهد العام لقطاعنا، وتقدم قيمة فائقة لجميع أصحاب العلاقة».