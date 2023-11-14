12.4 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» في 9 أشهر بارتفاع 13 %





أعلنت «أدنوك للغاز» عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أعلنت عن صافي دخل قوي بلغ 3.4 مليارات دولار (12.4 مليار درهم) للأشهر التسعة الأولى من العام.



وأعلنت «أدنوك للغاز» أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية (أرباح مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار (5.968 مليار درهم)، وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد. سيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم «أدنوك للغاز» في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

هذا ومن المتوقع أن تقوم «أدنوك للغاز» بدفع 1.625 مليار دولار أخرى (5.968 مليار درهم) كأرباح نقدية نهائية للسنة المالية 2023، وذلك في الربع الثاني من العام 2024. كما تهدف الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية من 3.25 مليارات دولار أمريكي بمعدل نمو مقدار 5 % للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 13 % على أساس ربع سنوي في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 8 % لتصل إلى 5.8 مليارات دولار.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13 % على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار. في الوقت الذي يعكس فيه صافي الدخل المسجل لمدة تسعة أشهر والبالغ 3.375 مليار دولار انخفاض بيئة التسعير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» قائلاً: «حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت «أدنوك للغاز» على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBTIDA) وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق.