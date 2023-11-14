Wednesday, 15 November 2023 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل بن سلطان القاسمي يشيد بالمعرض ويزور عدداً من الأجنحة

11/14/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في أقسام معرض دبي للطيران ضمن دورته الثامنة عشرة في «دبي وورلد سنترال» اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات الوطنية المشاركة وأحدث الابتكارات في مجال الطيران المدني والأنظمة الدفاعية.

وخلال زيارته لمنصة شركة «إيدج» اطلع على مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلى أحدث المنتجات وابتكاراتها والمعدات المتطورة في هذا القطاع.

كما زار الشيخ فيصل القاسمي يرافقه الشيخ محمد بن فيصل القاسمي جناح «فرسان الإمارات» وجناح «الطيران المشترك»، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الصناعات في مجال الطيران والتقنيات العالية ودور القوات المسلحة الكبير في التسليح والتدريب وزيادة قدراتها، منوهاً بنجاح هذا الحدث في تنمية صناعة الطيران العالمي والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.


MENAFN14112023000110011019ID1107423624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث