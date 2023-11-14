فيصل بن سلطان القاسمي يشيد بالمعرض ويزور عدداً من الأجنحة

قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في أقسام معرض دبي للطيران ضمن دورته الثامنة عشرة في «دبي وورلد سنترال» اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات الوطنية المشاركة وأحدث الابتكارات في مجال الطيران المدني والأنظمة الدفاعية.

وخلال زيارته لمنصة شركة «إيدج» اطلع على مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلى أحدث المنتجات وابتكاراتها والمعدات المتطورة في هذا القطاع.

كما زار الشيخ فيصل القاسمي يرافقه الشيخ محمد بن فيصل القاسمي جناح «فرسان الإمارات» وجناح «الطيران المشترك»، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الصناعات في مجال الطيران والتقنيات العالية ودور القوات المسلحة الكبير في التسليح والتدريب وزيادة قدراتها، منوهاً بنجاح هذا الحدث في تنمية صناعة الطيران العالمي والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.



