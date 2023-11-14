فيصل بن سلطان القاسمي يشيد بالمعرض ويزور عدداً من الأجنحة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في أقسام معرض دبي للطيران ضمن دورته الثامنة عشرة في «دبي وورلد سنترال» اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات الوطنية المشاركة وأحدث الابتكارات في مجال الطيران المدني والأنظمة الدفاعية.
وخلال زيارته لمنصة شركة «إيدج» اطلع على مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلى أحدث المنتجات وابتكاراتها والمعدات المتطورة في هذا القطاع.
كما زار الشيخ فيصل القاسمي يرافقه الشيخ محمد بن فيصل القاسمي جناح «فرسان الإمارات» وجناح «الطيران المشترك»، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال.
وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الصناعات في مجال الطيران والتقنيات العالية ودور القوات المسلحة الكبير في التسليح والتدريب وزيادة قدراتها، منوهاً بنجاح هذا الحدث في تنمية صناعة الطيران العالمي والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.
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