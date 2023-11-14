معالجة تحديات الاستدامة ستوفر 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي

قال محمد الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام خلال كلمة رئيسية في جلسة «الإعلام الأخضر» ضمن جلسات «كونجرس الاعلام» إن قطاع الإعلام يعد شريكاً استراتيجياً لجميع المبادرات والأنشطة التي تقوم عليها الإمارات، وإن مصطلح الإعلام الأخضر يعد مفهوماً مستحدثاً في الإعلام الجديد، ويعني الإعلام البيئي أو المعالجة الإعلامية للقضايا البيئية، حيث يتمثل دوره في تثقيف وتوعية الجمهور وزرع ثقافة الاستدامة والتشجيع للمشاركة في ملفات البيئة والوعي العام للاستدامة.

وأشار الملا إلى أن الإمارات لديها أكبر تركيز إعلامي في كوكب الأرض، وذلك مقارنة بالدول الأخرى، حيث تمتلك العديد من المؤسسات والمناطق الإعلامية مثل مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام وtwofour54 والشركاء الآخرين، «وهذا يحتم علينا أن نبدع في طريقة السرد والتعاطي مع الجمهور المتلقي».

وأضاف إن جهود الإمارات في ملف الاستدامة بدأت منذ أكثر من 35 سنة، ففي عام 1989 تم التوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وفي عام 2005 صادقت الدولة على بروتوكول كيوتو، وبعدها بعشر سنوات عام 2015 وقعت الدولة على اتفاقية باريس، والعام الجاري وبتوجيهات القيادة الرشيدة تم إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها التزام راسخ بملف الاستدامة الذي يعد من ركائز أجندتها الوطنية.

وفي سؤال يتعلق بكيفية التوفيق بين تحقيق الربح المادي للمؤسسات الإعلامية والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها تجاه المجتمع، وكيف يؤثر ذلك على المحتوى المقدم للمشاهد أو القارئ، أكد محمد الملا أن هذه المقاربة يمكن صياغتها بطريقة الاستثمار طويل الأجل أو المكاسب المستقبلية، ووفقاً للأمم المتحدة فإن درجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 1.5 درجة مئوية عن القرن السابق، وإذا استمر الحال على الوتيرة نفسها ستصل درجة الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية، وهذا يعني التسبب في آثار كارثية على البيئة والاستدامة والإنسان في نهاية المطاف.

وأضاف: «كما أن فاتورة التكيف المناخي للدول النامية حالياً تقدر بنحو 70 مليار دولار، وقد تصل قيمة هذه الفاتورة إلى 300 مليار دولار خلال 2030 ما لم يتم مواجهة هذا التحدي، وإلى جانب ذلك سيكون هناك تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، وفي المقابل إذا نظرنا إلى المكاسب ومعالجة القضية بمضاعفة الطاقة المتجددة فبحسب تقديرات الأمم المتحدة سيوفر ذلك للاقتصاد العالمي ما يعادل من 2 إلى 4 تريليونات دولار بجانب خلق الوظائف الجديدة واستدامة كوكب الأرض».

وأوضح الملا أن الإعلام لديه رسالة بطريقة صياغته وسرده للأحداث، «فقصة نهضة الدولة خلال الأربعين سنة الماضية، يجب أن نرسلها إلى العالم من خلال مؤسساتنا الإعلامية أو الشركاء المتواجدين داخل الدولة»، لافتاً إلى أن الإمارات لديها الوسائل والأدوات الكثيرة التي يمكن استعمالها بشفافية ومصداقية تقنع العالم بكل قضايانا.

وأكد الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام أن دولة الإمارات أثبتت للعالم أن قضية الاستدامة تحتاج إلى ثقافة أكثر منها إلى دعم مادي، وأن دبي بدأت في تحويل مركز النفايات في منطقة «ورسان» إلى أكبر مركز لتحويل النفايات إلى طاقة بمبلغ 4 مليارات درهم، لافتاً إلى أن جميع البلديات على مستوى الدولة لديها المبادرات نفسها.

وأشار الملا إلى أن ثقة العالم في الإمارات تجلت في استضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية الكبرى والتي ستؤثر على أجيال عدة قادمة مثل تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري على 12 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مخرجات هذا المؤتمر العالمي سيمتد تأثيرها إلى أجيال كثيرة قادمة محلياً ودولياً عبر توفير الوظائف وتغيير استراتيجيات الأمن الغذائي والبيئة.

وحول تحول الإعلام الورقي حول العالم إلى إعلام رقمي، إلى جانب التكاليف الباهظة للبرامج التلفزيونية مقابل تكاليف وسائل التواصل الاجتماعي البسيطة، أكد محمد الملا أن كل طن ورق يستخدم لطباعة الصحيفة يقابله قطع 17 شجرة، ومع التحول الرقمي للصحف حول العالم بصورة كبيرة ساهم ذلك في الحد من استخدام الورق.

وأضاف: «أرى أن التحول الرقمي للصحف يعد إيجابياً في سرعة وصول المؤسسات الإعلامية الورقية للاستدامة، وكل منصة تتعامل مع الجمهور أياً كان نوعها أو تكلفتها أو تقنياتها إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام التي خففت من أعباء البرامج المؤسسة، يجب أن تقوم بدورها ومسؤوليتها، ومن هنا يجب على الجميع أن يتطور ويواكب الطرق الجديدة للوصول إلى الجمهور وجذبه ومشاركته ليكون شريكاً في صنع القرار».

وأوضح الملا أن ملف الاستدامة ليس ملف جهة محددة وإنما هو ملف مشترك وحساس ويؤثر في وجود الإنسان وطريقة تعامله على كوكب الأرض، ويأتي دور الإعلام باعتباره أفضل وسيلة لنشر ثقافة البيئة والمناخ ومن ثم الحث على تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف المناخية.