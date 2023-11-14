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أبو الشامات يعوض عسيري الأولمبي

11/14/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الوطني سعد الشهري، اللاعب هيثم عسيري، من معسكر المنتخب، المقام حاليًا في الخبر، ضمن الإعداد لكأس آسيا 2024، التي ستقام في قطر، لعدم جاهزيته الطبية، واستدعى اللاعب صالح أبو الشامات عوضًا عنه.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصته تدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف الشهري، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي.

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