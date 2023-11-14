أبو الشامات يعوض عسيري الأولمبي

(MENAFN
- Al Watan) استبعد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الوطني سعد الشهري، اللاعب هيثم عسيري، من معسكر المنتخب، المقام حاليًا في الخبر، ضمن الإعداد لكأس آسيا 2024، التي ستقام في قطر، لعدم جاهزيته الطبية، واستدعى اللاعب صالح أبو الشامات عوضًا عنه.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصته تدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف الشهري، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي.
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