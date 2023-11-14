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الرماية يناقش برنامجه وأنشطته

11/14/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول لعام 2023، برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، وما سيتم عمله خلال الفترة المقبلة، وبرامجه وأنشطته التي سيتم تنفيذها، بما يحقق الأهداف المرجوة للاتحاد وتنظيماته، وتطوير اللعبة، وقيادتها لتحقيق المنجزات الإقليمية والقارية والعالمية.

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