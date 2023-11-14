الرماية يناقش برنامجه وأنشطته

الرماية يناقش برنامجه وأنشطته
التاريخ
11/14/2023 2:18:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول لعام 2023، برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، وما سيتم عمله خلال الفترة المقبلة، وبرامجه وأنشطته التي سيتم تنفيذها، بما يحقق الأهداف المرجوة للاتحاد وتنظيماته، وتطوير اللعبة، وقيادتها لتحقيق المنجزات الإقليمية والقارية والعالمية.
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