حائل تحتفي ببطلتي القوى

(MENAFN
- Al Watan) احتفى أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بإنجاز طالبتين من جامعة حائل بعد تحقيقهما مراكز متقدمة في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الـ14 لألعاب القوى.
وأشاد أمير حائل ونائبه باستمرار النجاحات التي تحققها الجامعة في مختلف المجالات، مهنئاً الطالبتين وأسرتيهما وللمشرفين والمشرفات على تهيئتهما للمشاركة وتحقيق الإنجازات.
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