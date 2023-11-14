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حائل تحتفي ببطلتي القوى

11/14/2023 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بإنجاز طالبتين من جامعة حائل بعد تحقيقهما مراكز متقدمة في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الـ14 لألعاب القوى.
وأشاد أمير حائل ونائبه باستمرار النجاحات التي تحققها الجامعة في مختلف المجالات، مهنئاً الطالبتين وأسرتيهما وللمشرفين والمشرفات على تهيئتهما للمشاركة وتحقيق الإنجازات.

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