Intellismart تختار Trilliant كشريك برمجي لعمليات تنفيذ الأنظمة الرئيسية في جميع أنحاء الهند

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Trilliant ، وهي شركة دولية رائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) والشبكة الذكية والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، اليوم أنه تم اختيارها من قبل IntelliSmart Infrastructure Private Limited ، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMISP) وموفر الحلول الرقمية في الهند، كأحد شركاء البرامج التابعين لها في عمليات التنفيذ الخلوية للنظام الرئيسي (HES).

يهدف IntelliSmart، وهو مشروع مشترك بين National Infrastructure Investment Fund (NIIF) وEnergy Efficiency Services Limited (EESL)، إلى إحداث فرق في قطاع الطاقة من خلال التدخلات الرقمية. فازت الشركة بالعديد من مشاريع القياس الذكية التي طرحتها شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) كجزء من مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS) الذي قدمته وزارة الطاقة بحكومة الهند. يقدم مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS) تدابير سياسية لمساعدة شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) على تحسين كفاءتها التشغيلية واستدامتها المالية من خلال تزويدها بالمساعدة المالية المرتبطة بالنتائج لتعزيز البنية التحتية للإمدادات.

من خلال تقديم البيانات التي تقود شبكة ذكية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة مع قابلية توسع لا مثيل لها، استوفى النظام الرئيسي لـUnitySuite® من Trilliant جميع متطلبات IntelliSmart. ستعمل Trilliant كشريك برمجي لدعم تنفيذ النظام الرئيسي (HES) بينما تمضي IntelliSmart قدمًا في مشاريع النظام الرئيسي (HES) واسعة النطاق للعملاء في جميع أنحاء الهند.

ومن خلال اتفاقية الشراكة هذه، Trilliant ستدعم IntelliSmart على وجه التحديد من خلال:



توريد ودمج برامج تطبيق النظام الرئيسي (HES) الخاصة بها إلى جانب الخدمات الفنية السنوية؛

وتزويد النظام الرئيسي (HES) بنظام الدفع المسبق؛

وتوفير خدمات التنفيذ بما في ذلك تصميم وبناء واختبار ونشر تطبيق النظام الرئيسي (HES)، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن التكوين والتخصيص والعمليات التجارية/تكامل الأنظمة والتشغيل؛

وتطوير التقارير التحليلية ولوحات المعلومات؛ وتوفير خدمات التشغيل والصيانة والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع / خدمات الصيانة السنوية للنظام المنشور إلى جانب التخصيصات والترقيات للمشروع بأكمله.

صرح Anil Rawal، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ IntelliSmart: "يعد برنامج القياس الذكي في الهند أحد الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لتحديث قطاع توزيع الطاقة مع زيادة مشاركة القطاع الخاص". "بالنسبة لمشاريعنا، نحن نعتمد على شراكات مهمة لتصميم ونشر حلول قوية للبنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) من شأنه أن يمكّن شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) من تحسين الكفاءة المالية ورقمنة البنية التحتية للطاقة. إن شراكتنا مع Trilliant سوف تقطع شوطا طويلا في تحقيق ذلك وتساعدنا على تحقيق رؤيتنا لنصبح الشريك الرقمي الأكثر تفضيلا للمرافق، وإنشاء قطاع طاقة رقمي ومرن من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة."

صرح Eugene Loke، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Trilliant: "إن IntelliSmart هي شركة رائدة حقيقية في مجال الحلول الرقمية للمرافق، ويشرفنا أن نكون أحد شركائها في طرح العدادات الذكية في جميع أنحاء الهند". "يعد برنامج UnitySuite من Trilliant جزءًا لا يتجزأ من النظام المتكامل للبنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI). وهو مستقل عن الجهاز وقابل للتطوير بشكل كبير، مما يمكّن المؤسسات من زيادة قيمة بيانات شبكتها، مما يجعلها مثالية لمتطلبات IntelliSmart. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في سعيها لبناء نظام بيئي مستدام وفعال للطاقة في الهند."

تدير UnitySuite من Trilliant الأجهزة الميدانية بما في ذلك أجهزة القياس وأجهزة التحكم في واجهة الشبكة الخلوية (NIC) والمزيد؛ وتحصل على بيانات العداد تلقائيًا لتجنب أي تدخل بشري؛ وتوجه البيانات إلى حيث تكون هناك حاجة إليها لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي. فهو يوفر مراقبة أداء الشبكة باستخدام لوحات المعلومات والمرئيات، ويدعم تطبيقات المرافق المركزية ويتيح الاستخدام الأمثل للأصول.

لمزيد من المعلومات حول النظام الرئيسي لـUnitySuite من Trilliant، تفضل بزيارة .

سيكون Trilliant في Enlit Asia في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2023. تفضل بزيارة Booth 401 لتجربة العروض التوضيحية للحلول المبتكرة والتحدث مع خبراء Trilliant في هذا الموضوع. ستكون Trilliant أيضًا متواجدة في هذه الفعالية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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نبذة عن IntelliSmart :

IntelliSmart Infrastructure Private Limited هي الشركة الرائدة في مجال توفير القياسات الذكية والحلول الرقمية في الهند. وهو مشروع مشترك بين Energy Efficiency Services Limited (EESL) وNational Investment and Infrastructure Fund (NIIF)، وقد تم إنشاؤه بهدف أساسي يتمثل في أن يصبح الشريك الرقمي الأكثر تفضيلاً للمرافق العامة. إن ثقافتنا التنظيمية مبنية على القيم الأساسية للنزاهة والاحترام والابتكار والاستدامة، والتي تؤثر على مساعينا اليومية وممارساتنا الجماعية.

تهدف IntelliSmart، باعتبارها مزودًا للحلول الرقمية، إلى إحداث فرق في قطاع توزيع الطاقة من خلال التدخلات الرقمية مع تحمل مسؤولية النشر على نطاق واسع للعدادات الذكية بموجب مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS). ومن خلال البنية التحتية للعدادات الذكية وإدارة بيانات المستهلك والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تسعى الشركة إلى خلق قيمة كبيرة لمرافق الدولة من خلال تمكينها من تطوير مصادر إيرادات إضافية. وعلى المدى الطويل، ستساعد القياسات الذكية في إنشاء شبكات ذكية قوية ومرنة يمكنها دمج الطاقة المتجددة بسلاسة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

نبذة عن Trilliant

تعمل Trilliant® على تمكين صناعة الطاقة العالمية من خلال منصة الاتصالات الوحيدة التي لا تعتمد على الأجهزة والتي تمكن المرافق والمدن من نشر أي تطبيق بشكل آمن وموثوق على شبكة واحدة قوية. تم تصميم محفظتنا المخصصة لهذا الغرض لتوفير القدرة على الاختيار، دون التعرض لخطر "احتجاز" العملاء مع مزود تكنولوجيا واحد. نحن فخورون بتقديم حلول المهام الحرجة التي تدعم البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) والبيانات والتحليلات والشبكات الذكية والمدن الذكية. يستفيد العملاء في جميع أنحاء العالم من مزيج Trilliant الفريد من المرونة والاستدامة وقابلية التوسع الذي يربط المرافق والمدن بالإنترنت الصناعي للأشياء (IIoT) ومسار أكثر استراتيجية لانتقال الطاقة. تفضل بزيارة موقعنا على .

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