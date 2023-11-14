Intellismart تختار Trilliant كشريك برمجي لعمليات تنفيذ الأنظمة الرئيسية في جميع أنحاء الهند

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Trilliant ، وهي شركة دولية رائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) والشبكة الذكية والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، اليوم أنه تم اختيارها من قبل IntelliSmart Infrastructure Private Limited ، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMISP) وموفر الحلول الرقمية في الهند، كأحد شركاء البرامج التابعين لها في عمليات التنفيذ الخلوية للنظام الرئيسي (HES).
يهدف IntelliSmart، وهو مشروع مشترك بين National Infrastructure Investment Fund (NIIF) وEnergy Efficiency Services Limited (EESL)، إلى إحداث فرق في قطاع الطاقة من خلال التدخلات الرقمية. فازت الشركة بالعديد من مشاريع القياس الذكية التي طرحتها شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) كجزء من مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS) الذي قدمته وزارة الطاقة بحكومة الهند. يقدم مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS) تدابير سياسية لمساعدة شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) على تحسين كفاءتها التشغيلية واستدامتها المالية من خلال تزويدها بالمساعدة المالية المرتبطة بالنتائج لتعزيز البنية التحتية للإمدادات.
من خلال تقديم البيانات التي تقود شبكة ذكية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة مع قابلية توسع لا مثيل لها، استوفى النظام الرئيسي لـUnitySuite® من Trilliant جميع متطلبات IntelliSmart. ستعمل Trilliant كشريك برمجي لدعم تنفيذ النظام الرئيسي (HES) بينما تمضي IntelliSmart قدمًا في مشاريع النظام الرئيسي (HES) واسعة النطاق للعملاء في جميع أنحاء الهند.
ومن خلال اتفاقية الشراكة هذه، Trilliant ستدعم IntelliSmart على وجه التحديد من خلال:
توريد ودمج برامج تطبيق النظام الرئيسي (HES) الخاصة بها إلى جانب الخدمات الفنية السنوية؛
وتزويد النظام الرئيسي (HES) بنظام الدفع المسبق؛
وتوفير خدمات التنفيذ بما في ذلك تصميم وبناء واختبار ونشر تطبيق النظام الرئيسي (HES)، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن التكوين والتخصيص والعمليات التجارية/تكامل الأنظمة والتشغيل؛
وتطوير التقارير التحليلية ولوحات المعلومات؛
وتوفير خدمات التشغيل والصيانة والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع / خدمات الصيانة السنوية للنظام المنشور إلى جانب التخصيصات والترقيات للمشروع بأكمله.
صرح Anil Rawal، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ IntelliSmart: "يعد برنامج القياس الذكي في الهند أحد الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لتحديث قطاع توزيع الطاقة مع زيادة مشاركة القطاع الخاص". "بالنسبة لمشاريعنا، نحن نعتمد على شراكات مهمة لتصميم ونشر حلول قوية للبنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) من شأنه أن يمكّن شركات التوزيع الحكومية (DISCOMs) من تحسين الكفاءة المالية ورقمنة البنية التحتية للطاقة. إن شراكتنا مع Trilliant سوف تقطع شوطا طويلا في تحقيق ذلك وتساعدنا على تحقيق رؤيتنا لنصبح الشريك الرقمي الأكثر تفضيلا للمرافق، وإنشاء قطاع طاقة رقمي ومرن من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة."
صرح Eugene Loke، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Trilliant: "إن IntelliSmart هي شركة رائدة حقيقية في مجال الحلول الرقمية للمرافق، ويشرفنا أن نكون أحد شركائها في طرح العدادات الذكية في جميع أنحاء الهند". "يعد برنامج UnitySuite من Trilliant جزءًا لا يتجزأ من النظام المتكامل للبنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI). وهو مستقل عن الجهاز وقابل للتطوير بشكل كبير، مما يمكّن المؤسسات من زيادة قيمة بيانات شبكتها، مما يجعلها مثالية لمتطلبات IntelliSmart. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في سعيها لبناء نظام بيئي مستدام وفعال للطاقة في الهند."
تدير UnitySuite من Trilliant الأجهزة الميدانية بما في ذلك أجهزة القياس وأجهزة التحكم في واجهة الشبكة الخلوية (NIC) والمزيد؛ وتحصل على بيانات العداد تلقائيًا لتجنب أي تدخل بشري؛ وتوجه البيانات إلى حيث تكون هناك حاجة إليها لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي. فهو يوفر مراقبة أداء الشبكة باستخدام لوحات المعلومات والمرئيات، ويدعم تطبيقات المرافق المركزية ويتيح الاستخدام الأمثل للأصول.
لمزيد من المعلومات حول النظام الرئيسي لـUnitySuite من Trilliant، تفضل بزيارة .
سيكون Trilliant في Enlit Asia في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2023. تفضل بزيارة Booth 401 لتجربة العروض التوضيحية للحلول المبتكرة والتحدث مع خبراء Trilliant في هذا الموضوع. ستكون Trilliant أيضًا متواجدة في هذه الفعالية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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نبذة عن IntelliSmart :
IntelliSmart Infrastructure Private Limited هي الشركة الرائدة في مجال توفير القياسات الذكية والحلول الرقمية في الهند. وهو مشروع مشترك بين Energy Efficiency Services Limited (EESL) وNational Investment and Infrastructure Fund (NIIF)، وقد تم إنشاؤه بهدف أساسي يتمثل في أن يصبح الشريك الرقمي الأكثر تفضيلاً للمرافق العامة. إن ثقافتنا التنظيمية مبنية على القيم الأساسية للنزاهة والاحترام والابتكار والاستدامة، والتي تؤثر على مساعينا اليومية وممارساتنا الجماعية.
تهدف IntelliSmart، باعتبارها مزودًا للحلول الرقمية، إلى إحداث فرق في قطاع توزيع الطاقة من خلال التدخلات الرقمية مع تحمل مسؤولية النشر على نطاق واسع للعدادات الذكية بموجب مخطط قطاع التوزيع المتجدد (RDSS). ومن خلال البنية التحتية للعدادات الذكية وإدارة بيانات المستهلك والتحليل القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تسعى الشركة إلى خلق قيمة كبيرة لمرافق الدولة من خلال تمكينها من تطوير مصادر إيرادات إضافية. وعلى المدى الطويل، ستساعد القياسات الذكية في إنشاء شبكات ذكية قوية ومرنة يمكنها دمج الطاقة المتجددة بسلاسة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
نبذة عن Trilliant
تعمل Trilliant® على تمكين صناعة الطاقة العالمية من خلال منصة الاتصالات الوحيدة التي لا تعتمد على الأجهزة والتي تمكن المرافق والمدن من نشر أي تطبيق بشكل آمن وموثوق على شبكة واحدة قوية. تم تصميم محفظتنا المخصصة لهذا الغرض لتوفير القدرة على الاختيار، دون التعرض لخطر "احتجاز" العملاء مع مزود تكنولوجيا واحد. نحن فخورون بتقديم حلول المهام الحرجة التي تدعم البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) والبيانات والتحليلات والشبكات الذكية والمدن الذكية. يستفيد العملاء في جميع أنحاء العالم من مزيج Trilliant الفريد من المرونة والاستدامة وقابلية التوسع الذي يربط المرافق والمدن بالإنترنت الصناعي للأشياء (IIoT) ومسار أكثر استراتيجية لانتقال الطاقة. تفضل بزيارة موقعنا على .
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