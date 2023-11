شركة The LYCRA Company تطلق ألياف LYCRA® ‏Fit400tm الجديدة

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE --(أعلنت شركة The LYCRA Company الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن إطلاق ألياف LYCRA® ‏FiT400TM الجديدة للحياكة.

أحدث عروض EcoMade من الشركة عبارة عن ألياف فريدة ثنائية المكونات مصممة لتحسين أداء وراحة الحياكة. توفر إحساسًا يدويًا ناعمًا متينًا وانكماشًا منخفضًا وتوحيدًا عاليًا للأقمشة. يتم تصنيع ألياف LYCRA® ‏FiT400TM من 60% من البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويرها و14.4% من الموارد المشتقة حيويًا وهي معتمدة من GRS.

تتضمن الألياف اثنين من بوليمرات البوليستر المختلفة، والتي تخلق معًا تجعيدًا حلزونيًا، مما يوفر خصائص تمدد وانكماش دائمة، بالإضافة إلى التهوية والتبريد المريح ومقاومة الكلور للأقمشة.

تساعد ألياف LYCRA® ‏FiT400TM على تمهيد الطريق نحو إعادة التدوير، وهي أولوية رئيسية لشركة LYCRA. في الاختبارات الخاضعة للرقابة في ظل ظروف محددة، تم إعادة تدوير هذه الألياف مرة أخرى إلى ألياف بوليستر جديدة، مما يدل على الجدوى الفنية لهذه العملية.*

قال Steve Stewart، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ومسؤول الابتكار في LYCRA: "لقد طورنا ألياف LYCRA® ‏FiT400TM لتقديم مزايا الأداء عند الطلب وتحسين النعومة لفئة الأقمشة المحبوكة". "يلبي هذا الابتكار أيضًا توقعات العملاء والمستهلكين لحلول أكثر استدامة نظرًا لأنه مصنوع من مواد معاد تدويرها ومشتقة حيويًا".

سيتم الإعلان عن ألياف LYCRA® ‏FiT400TM للتداول. تهدف حملة "حان الوقت للأفضل" إلى منافسة فئات الملابس الرياضية وملابس السباحة مع رسالة مفادها أن المستهلكين والكوكب يستحقون ملابس أفضل أداءً وتوفر تأثيرًا بيئيًا أقل.

الأقمشة والملابس التي تعمل بألياف LYCRA‏®FiT400TM مؤهلة أن تحمل شعارات العلامات التجارية LYCRA® XTRA LIFETM أو COOLMAX® EcoMade إذا كانت تفي بمعايير جودة العلامة التجارية المحددة. تتمتع كلتا العلامتين التجاريتين بمستويات عالية من الوعي بالعلامة التجارية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم

لمعرفة المزيد عن ألياف LYCRA® ‏FiT400TM لأعمال الحياكة، تفضل بزيارة lycra .

* تتوافق ألياف مع عمليات إعادة التدوير الكيميائية للبوليستر المعمول بها. في اختبارات متعددة، تم مزج مكونات ألياف LYCRA® ‏FiT400TM مع مكونات البوليستر القياسية وإعادة تدويرها مرة أخرى إلى ألياف البوليستر الجديدة مع أداء مماثل لألياف البوليستر المعاد تدويرها القياسية.

حول The LYCRA Company

تبتكر شركة The LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية واستهلاكية رائدة: LYCRA‏ ® وLYCRAHyFit‏® وLYCRA® T400® وCOOLMAX‏ ® وTHERMOLITE‏® وELASPAN‏® وSUPPLEX‏® وTACTEL‏®. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، في ديلاوير، وتشتهر The LYCRA Company في جميع أنحاء العالم بمنتجاتها المستدامة وخبرتها الفنية ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONE‏TM تركز The LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية حاجة المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra .

LYCRA® ‏FiT400TM هي علامة تجارية لشركة The LYCRA Company.

