شركة The LYCRA Company تطلق ألياف LYCRA® ‏Fit400tm الجديدة

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE --(أعلنت شركة The LYCRA Company الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن إطلاق ألياف LYCRA® ‏FiT400TM الجديدة للحياكة.

أحدث عروض EcoMade من الشركة عبارة عن ألياف فريدة ثنائية المكونات مصممة لتحسين أداء وراحة الحياكة. توفر إحساسًا يدويًا ناعمًا متينًا وانكماشًا منخفضًا وتوحيدًا عاليًا للأقمشة. يتم تصنيع ألياف LYCRA® ‏FiT400TM من 60% من البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويرها و14.4% من الموارد المشتقة حيويًا وهي معتمدة من GRS.

تتضمن الألياف اثنين من بوليمرات البوليستر المختلفة، والتي تخلق معًا تجعيدًا حلزونيًا، مما يوفر خصائص تمدد وانكماش دائمة، بالإضافة إلى التهوية والتبريد المريح ومقاومة الكلور للأقمشة.

تساعد ألياف LYCRA® ‏FiT400TM على تمهيد الطريق نحو إعادة التدوير، وهي أولوية رئيسية لشركة LYCRA. في الاختبارات الخاضعة للرقابة في ظل ظروف محددة، تم إعادة تدوير هذه الألياف مرة أخرى إلى ألياف بوليستر جديدة، مما يدل على الجدوى الفنية لهذه العملية.*

قال Steve Stewart، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ومسؤول الابتكار في LYCRA: "لقد طورنا ألياف LYCRA® ‏FiT400TM لتقديم مزايا الأداء عند الطلب وتحسين النعومة لفئة الأقمشة المحبوكة". "يلبي هذا الابتكار أيضًا توقعات العملاء والمستهلكين لحلول أكثر استدامة نظرًا لأنه مصنوع من مواد معاد تدويرها ومشتقة حيويًا".

سيتم الإعلان عن ألياف LYCRA® ‏FiT400TM للتداول. تهدف حملة "حان الوقت للأفضل" إلى منافسة فئات الملابس الرياضية وملابس السباحة مع رسالة مفادها أن المستهلكين والكوكب يستحقون ملابس أفضل أداءً وتوفر تأثيرًا بيئيًا أقل.

الأقمشة والملابس التي تعمل بألياف LYCRA‏®FiT400TM مؤهلة أن تحمل شعارات العلامات التجارية LYCRA® XTRA LIFETM أو COOLMAX® EcoMade إذا كانت تفي بمعايير جودة العلامة التجارية المحددة. تتمتع كلتا العلامتين التجاريتين بمستويات عالية من الوعي بالعلامة التجارية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم

لمعرفة المزيد عن ألياف LYCRA® ‏FiT400TM لأعمال الحياكة، تفضل بزيارة lycra .

* تتوافق ألياف مع عمليات إعادة التدوير الكيميائية للبوليستر المعمول بها. في اختبارات متعددة، تم مزج مكونات ألياف LYCRA® ‏FiT400TM مع مكونات البوليستر القياسية وإعادة تدويرها مرة أخرى إلى ألياف البوليستر الجديدة مع أداء مماثل لألياف البوليستر المعاد تدويرها القياسية.

حول The LYCRA Company

تبتكر شركة The LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية واستهلاكية رائدة: LYCRA‏ ® وLYCRAHyFit‏® وLYCRA® T400® وCOOLMAX‏ ® وTHERMOLITE‏® وELASPAN‏® وSUPPLEX‏® وTACTEL‏®. يقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، في ديلاوير، وتشتهر The LYCRA Company في جميع أنحاء العالم بمنتجاتها المستدامة وخبرتها الفنية ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONE‏TM تركز The LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية حاجة المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra .

LYCRA® ‏FiT400TM هي علامة تجارية لشركة The LYCRA Company.

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