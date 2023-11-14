Intelsat وafrica Mobile Networks توسِّعان نطاق التغطية الخلوية في جميع أنحاء إفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--نشرت شركة Intelsat ، الجهة المُشغِّلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية المتكاملة في العالم، بالتعاون مع Africa Mobile Networks (AMN) أكثر من 3000 هوائي ساتلي ريفي في العديد من البلدان في إفريقيا منذ عام 2018، وهو ما يوفر خدمات اتصالات جديدة لأكثر من 8 ملايين شخص.
AMN هي مجموعة من الشركات التي تبني البنية الأساسية لشبكات الهاتف المحمول التي تخدم أكبر مُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا (MNOs) وتمتلكها وتديرها وتعمل على صيانتها. توجد أكبر شبكة تابعة لـ AMN في نيجيريا ولديها الآن أكثر من 1350 موقعًا. وإزاء إضافة أكثر من 450 موقعًا منذ يونيو 2023، يوفر التعاون الآن خدمات الهاتف والإنترنت لأكثر من 3.5 ملايين شخص داخل المجتمعات النيجيرية التي لم يتسنَّ لها توفُّر خدمات الاتصالات هذه من قبل.
صرَّح Jean Philippe Gillet، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية للشبكات والوسائط في Intelsat قائلاً: "من خلال هذا الالتزام برأب الفجوة الرقمية، حققنا تأثيرًا كبيرًا ونتطلع إلى تعزيز مهمتنا في تعزيز الاتصالات، وهذا يضمن قدرة المزيد من المجتمعات على الاستفادة من مزايا خدمات الاتصالات عن بُعد". "نهدف، بالتعاون مع AMN إلى إحداث فرق دائم في المشهد الرقمي في إفريقيا."
تخطط Intelsat وAMN للقيام بعمليات إضافية في مدغشقر ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقَّع AMN بناء أكثر من 1340 محطة قاعدية ريفية عبر الأسواق الثلاثة الجديدة.
يعني الجمع بين التغطية المتعددة الأقمار الصناعية التي تُقدِّمها Intelsat في إفريقيا مع حل أبراج AMN التي تعمل بالطاقة الشمسية أن المواطنين والشركات في أي مجتمع تقريبًا يمكنهم الآن الاستفادة من المزايا التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لخدمات الاتصالات عن بُعد.
تتخصَّص AMN في ربط المجتمعات، وتقليل تكاليف المعدات الأولية والمستمرة مع السماح بتوسيع نطاق الخدمات الخلوية إلى المناطق التي لم يكن من الممكن اقتصاديًّا القيام بذلك فيها بشكلٍ تقليدي. يُعد استخدام الأقمار الصناعية لتوفير اتصال "بسعة عالية" لأبراج الخلايا البعيدة جزءًا لا يتجزأ من نموذج الأعمال هذا. غالبًا لا يسمح موقع هذه الأبراج وتضاريسها باستخدام حلول التوصيل ذات السعة العالية المخصَّصة لنقل مجمل إشارات الاتصالات من محطات القاعدة إلى الشبكة المركزية مثل كابلات الألياف الضوئية والميكروويف.
وصرَّح Mike Darcy، الرئيس التنفيذي لشركة AMN: "تُعد Intelsat شريكًا مهمًّا جدًّا لشركة AMN. وقد ساهمت شراكتنا الإستراتيجية في توفير خدمات الاتصالات عن بُعد الأساسية لـ 8 ملايين شخص في جميع أنحاء إفريقيا، ونحن نتطلع إلى زيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة."
نبذة عن شركة Intelsat
ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. وتُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، قد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًّا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.
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