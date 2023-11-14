Intelsat وafrica Mobile Networks توسِّعان نطاق التغطية الخلوية في جميع أنحاء إفريقيا

(BUSINESS WIRE )--نشرت شركة Intelsat ، الجهة المُشغِّلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية المتكاملة في العالم، بالتعاون مع Africa Mobile Networks (AMN) أكثر من 3000 هوائي ساتلي ريفي في العديد من البلدان في إفريقيا منذ عام 2018، وهو ما يوفر خدمات اتصالات جديدة لأكثر من 8 ملايين شخص.

AMN هي مجموعة من الشركات التي تبني البنية الأساسية لشبكات الهاتف المحمول التي تخدم أكبر مُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا (MNOs) وتمتلكها وتديرها وتعمل على صيانتها. توجد أكبر شبكة تابعة لـ AMN في نيجيريا ولديها الآن أكثر من 1350 موقعًا. وإزاء إضافة أكثر من 450 موقعًا منذ يونيو 2023، يوفر التعاون الآن خدمات الهاتف والإنترنت لأكثر من 3.5 ملايين شخص داخل المجتمعات النيجيرية التي لم يتسنَّ لها توفُّر خدمات الاتصالات هذه من قبل.

صرَّح Jean Philippe Gillet، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية للشبكات والوسائط في Intelsat قائلاً: "من خلال هذا الالتزام برأب الفجوة الرقمية، حققنا تأثيرًا كبيرًا ونتطلع إلى تعزيز مهمتنا في تعزيز الاتصالات، وهذا يضمن قدرة المزيد من المجتمعات على الاستفادة من مزايا خدمات الاتصالات عن بُعد". "نهدف، بالتعاون مع AMN إلى إحداث فرق دائم في المشهد الرقمي في إفريقيا."

تخطط Intelsat وAMN للقيام بعمليات إضافية في مدغشقر ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقَّع AMN بناء أكثر من 1340 محطة قاعدية ريفية عبر الأسواق الثلاثة الجديدة.

يعني الجمع بين التغطية المتعددة الأقمار الصناعية التي تُقدِّمها Intelsat في إفريقيا مع حل أبراج AMN التي تعمل بالطاقة الشمسية أن المواطنين والشركات في أي مجتمع تقريبًا يمكنهم الآن الاستفادة من المزايا التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لخدمات الاتصالات عن بُعد.

تتخصَّص AMN في ربط المجتمعات، وتقليل تكاليف المعدات الأولية والمستمرة مع السماح بتوسيع نطاق الخدمات الخلوية إلى المناطق التي لم يكن من الممكن اقتصاديًّا القيام بذلك فيها بشكلٍ تقليدي. يُعد استخدام الأقمار الصناعية لتوفير اتصال "بسعة عالية" لأبراج الخلايا البعيدة جزءًا لا يتجزأ من نموذج الأعمال هذا. غالبًا لا يسمح موقع هذه الأبراج وتضاريسها باستخدام حلول التوصيل ذات السعة العالية المخصَّصة لنقل مجمل إشارات الاتصالات من محطات القاعدة إلى الشبكة المركزية مثل كابلات الألياف الضوئية والميكروويف.

وصرَّح Mike Darcy، الرئيس التنفيذي لشركة AMN: "تُعد Intelsat شريكًا مهمًّا جدًّا لشركة AMN. وقد ساهمت شراكتنا الإستراتيجية في توفير خدمات الاتصالات عن بُعد الأساسية لـ 8 ملايين شخص في جميع أنحاء إفريقيا، ونحن نتطلع إلى زيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة."

نبذة عن شركة Intelsat

ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. وتُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، قد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًّا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.

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