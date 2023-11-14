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أطعمة تحسن جودة النوم

11/14/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدثت الطبيبة وخبيرة التغذية مولي هيمبري عن الأطعمة التي يساعد استهلاكها المنتظم في تحسين النوم ليلا.
- الكيوي
تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الألياف التي تساعد في النوم بشكل أفضل.
للقيام بذلك، يكفي تناول الكيوي كل يوم على مدى 4 أسابيع.
- الديك الرومي وسمك السلمون
يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ، ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك، فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل أيضًا على تحسين النوم.
- الزبادي
يساعد بروتين ألفا لاكتالبومين الموجود في لبن الزبادي على الاستيقاظ بسهولة، وذلك لأن الكالسيوم الموجود بكثرة في الألبان سيجعل عملية النوم أسهل.
- بذور اليقطين
مصدر للمغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، ويربط العلماء بين الاستهلاك المنخفض لهذا العنصر الدقيق وعدم كفاية مدة النوم.
- الطماطم
تحتوي الطماطم على الميلاتونين، بالإضافة إلى مركب الليكوبين المفيد الذي يرتبط نقصه في الجسم بنوم قصير جدًا. ويمكن تحقيق التأثير الأكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم.

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