أطعمة تحسن جودة النوم

(MENAFN
- Al Watan) تحدثت الطبيبة وخبيرة التغذية مولي هيمبري عن الأطعمة التي يساعد استهلاكها المنتظم في تحسين النوم ليلا.
- الكيوي
تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الألياف التي تساعد في النوم بشكل أفضل.
للقيام بذلك، يكفي تناول الكيوي كل يوم على مدى 4 أسابيع.
- الديك الرومي وسمك السلمون
يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ، ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك، فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل أيضًا على تحسين النوم.
- الزبادي
يساعد بروتين ألفا لاكتالبومين الموجود في لبن الزبادي على الاستيقاظ بسهولة، وذلك لأن الكالسيوم الموجود بكثرة في الألبان سيجعل عملية النوم أسهل.
- بذور اليقطين
مصدر للمغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، ويربط العلماء بين الاستهلاك المنخفض لهذا العنصر الدقيق وعدم كفاية مدة النوم.
- الطماطم
تحتوي الطماطم على الميلاتونين، بالإضافة إلى مركب الليكوبين المفيد الذي يرتبط نقصه في الجسم بنوم قصير جدًا. ويمكن تحقيق التأثير الأكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم.
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