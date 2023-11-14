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جنون المال والشهرة يزيدان العنوسة

11/14/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح استشاري الأسرة محمد رضا أن زواج المال والشهرة بدأ يتزايد ويتفوق على طويل الأمد لعدة أسباب أهمها ضعف المداخيل الاقتصادية للأفراد والمجتمع مقابل الالتزامات المالية وحب المظاهر الاجتماعية التي نشأت عن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
الاستقرار المادي
أضاف أن الزواج كثرت مشاكله وارتفعت معدلات الطلاق في كل مكان، فأصبحت الناس تفضل المال على الاستقرار كون الأول سيحقق لها الاستقرار حتى لو تم الانفصال، مؤكدا أن الزواج من أجل المال والشهرة لا يمكن أن يوصف بالسيئ أو يعيب من لجأ إليه لأن الشخص يملك حريته الشخصية.
المال والشهرة
تابع أن زواج المال والشهرة قد يسعد الطرفين وليس شرطا أن ينتهي بالفشل، وأن ينجح الزواج التقليدي أو الذي نتج عن علاقة حب، فقد يحب الطرفان بعضهما، ويتحملان أي عوائق من أجل الاستفادة المادية أو الحصول على الكماليات أو الحصول على عدد عال من المتابعين يضمن لصاحبه تحقيق أهدافه التي يعتبرها إنجازا من وجهة نظره.
الحب والمعرفة
أبان أن الحب والمعرفة السابقة ليس من الضروري أن يحققا النجاح أو السعادة، ((لكن زواج الأثرياء أو المشاهير الذي ينتج عنه الطلاق المبكر نراه مرتفعا بسبب أننا نتابع أخبار هؤلاء الأغنياء ونشعر بأن طلاقهم أكثر، بينما البقية ربما لا نسمع عن طلاقهم، وبشكل عام فإن كل زواج له ثمن)).
الرجل الكاش
ويستطرد رغم ذلك تبلغ نسبة زواج المرأة من ثري أو مشهور نحو 1 % فقط من الزيجات، بينما ترتفع نسبة الزيجات التي تتم بشكل تقليدي إلى 70 %، والسبب في ذلك أن الفتاة لم تجد الفرصة في الحصول على رجل غني أو مشهور، بينما معظم الفتيات لو وجدن الفرصة لارتبطن بالرجل (الهامور).
من جهته، قال خالد آل سالم (موظف) ((أنا واجهت صعوبة في الارتباط بمن أريد لأن الفتيات لا يرغبن بالزواج من شاب إلا أن يكون غنيا (كاش) وبعضهن يردن فنانا أو لاعب كرة تتوفر لديه ملايين الريالات، وقد جربت شخصيا هذا الأمر بنفسي، مما أدى إلى انتشار العنوسة أكثر)).
عدم رضا الشباب
في المقابل، تقول سارة محمد (طالبة جامعية) ((أستغرب من عدم رضا الشباب عن الفتيات اللاتي يردن الزواج من رجل أعمال أو مشهور، فهذا من حقها لأنها لا تريد أن تتعرض للاحتياج المالي من والدها، أو تضطر إلى العمل لتنفق على نفسها وتشاركه في الإنفاق على البيت أيضا. إن استطاعت أن تجد زوجا غنيا أو مشهورا فهذه أمنية تحققت، ولا يجب على الشباب المقبل على الزواج ولم يكون نفسه بعد أن ينتقد الفتاة)).

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