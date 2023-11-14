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توعية وابتكار: رؤى جديدة في مكافحة السكري

11/14/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏استضافت المنصة المعلوماتية الصحية بالعربي عددًا من المبادرين ذوي الأثر الواضح في مجال التوعية حول أمراض السكري، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.
تطرق مجتمع السكري من النوع الأول إلى ذكر الفروقات بين مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، مشيرًا إلى قلة من يدرك تلك الفروقات، حيثُ يعتبر السكري من النوع الأول مرضا مستقلا بذاته، وهو جزء من أمراض المناعة الذاتية، وتكون أعراضه مباشرة وواضحة لدى المصاب، ويحدث بسبب مناعة الجسم الذاتية التي تهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين، وهو سبب غير معروف علميًا حتى الآن. كما يصيب جميع الأعمار، وليست له علاقة بمرحلة الطفولة كما هو شائع. وقد لاحظنا سابقًا أنهم يطلقون على مرض السكري من النوع الأول مسمى ((سكري الأطفال))، وهو ما زرع معلومات جدًا مغلوطة، وإلى الآن تؤثر علينا كمصابين وكمجتمع ككل، حيث إن آخر الأرقام التي ذكرتها الصحة البريطانية تفيد بأن ثلث المشخصين بالسكري من النوع الأول فوق سن الـ30. لذلك، من المفترض ألا نحصر سكر النوع الأول في عمر معين.
في حين لا يُعد مرض السكر من النوع الثاني جزءًا من أمراض المناعة الذاتية، وتكون أعراضه غير مباشرة وواضحة، وغالبًا تكون مخفية، ويُكتشف متأخرا، ويحدث نتيجة خلل في عمل الأنسولين، ولكنه موجود على عكس السكري من النوع الأول، ونرى أن العلاقة بين السكري الأول والثاني ارتفاع في سكر الدم.
وأضاف المجتمع أن هناك أمراضا متعددة للسكري، منها: سكر نوع أول، وسكر نوع ثان، وسكر نوع حمل، وسكر LADA، وما يُقارب 13 نوعا تصنف بارتفاع في سكر الدم، ولكن الأسباب متعددة، لذلك لا يعد مرضا واحدا، ومن الأخطاء الشائعة قول أنواع السكري بدلًا من أمراض السكري؛ لأنها تعطي إيحاءً مغلوطا وكأنها مرض واحد، وهناك أنواع تحته، وإنما هي أمراض السكري.
وذكر مجتمع السكري من النوع الأول أن الدراسات الجديدة والحديثة تؤكد أهمية إجراء الفحوص الشاملة للأجسام المضادة، حيث إن البعض منها يعطي دلالة على أن الشخص معرض للإصابة بسكري نوع أول، ومن الممكن أن يعيش الفرد حياته دون الإصابة، ولكنه معرض للمرض، وهناك أصوات عالمية تنادي بالفحص المبكر، لمعرفة أسباب التحول قبل الإصابة، فميزة الاكتشاف قبل حدوث الإصابة الوقاية من حموضة الدم، فيبدأ المصاب بالحرص على مستوى السكري في الدم. وعند معرفة أن هناك أجساما مضادة، لا بد من مراعاة النفسية، نظرًا لدورها في تحسين مستوى السكر في الدم.
وأضاف المجتمع أنه حسب الأرقام التقديرية التي صُدرت من الاتحاد الدولي لمرض السكري (International Diabetes Federation )، فإن المصابين بالسكري من النوع الأول في السعودية تجاوزت نسبتهم الـ70% من عمر 20 إلى 50 سنة، و20% من هم تحت الـ20 سنة، وكل مصاب بسكري نوع أول له تحدياته، على سبيل المثال المصاب الكبير في العمر له تحدياته، وكذلك الصغير في العمر له تحدياته، والمثقف الصحي له تحدياته، ونحن كجمعية سكري نوع أول نسلط الضوء على كل من: المصاب، والأسرة، ومقدم الخدمة (طبية – خدمات – مشرعين)، والمجتمع بشكلٍ عام.
وأكد مجتمع سكري النوع الأول أنه لا بد من تصحيح الرسائل المجتمعية، وتوجيهها بشكل دقيق، حتى يكون لها أثر أكبر، ولا بد من الجهات التي تخدم سكري النوع الأول أن تقدم التوعية والتوجيه بشكل مكثف، والأهم أن يكون توجيها دقيقا، ومن ضمن تلك التوعية أن نهتم باليوم العالمي لأمراض السكري، ونؤمن بأن الكلمة تزرع الثقافة.
وأضافت مؤسسة مدونة سكري النوع الأول أن الدافع من إنشاء هذهِ المدونة تثقيف المجتمع بمصادر طبية موثوقة بعيدا عن الشائعات، وكذلك توعية عائلات المرضى والمصابين بكيفية إدارة هذا المرض مدى الحياة، وتأكيد التثقيف الترفيهي الذي يُعد أحد أساسيات التعلم، ورفع الوعي تجاه أمراض السكري بشكل أفضل، مشيرة إلى أن جميع مصادر المدونة تعتمد على الأطباء والمتخصصين في هذا المجال.

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