الشرق الأوسط تتصدّر معدلات الإصابة بالسكري

(MENAFN
- Al Watan) كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود شخص مصاب بالسكري من بين كل ستة بالغين في إقليم الشرق المتوسط، مشيرةً إلى أن المنطقة تعاني أعلى معدل انتشار للمرض على مستوى العالم.
وتأتي هذه البيانات متزامنة مع اليوم العالمي لمرضى السكري، حيث أفادت المنظمة بوجود 73 مليون بالغ مصاب بالسكري في إقليم الشرق المتوسط. وأوضحت المنظمة أن عوامل الخطر المرتبطة بالسكري، مثل النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني والسمنة، تتزايد بشكل مقلق، مبينةً أن آثار هذا الارتفاع تتجاوز الإطار الصحي لتشمل تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات والنظم الصحية، مما يهدد قدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أهمية توفير الرعاية الصحية والأدوية بطريقة عادلة، وزيادة الوعي حول إدارة المرض وتقليل خطر المضاعفات, مشيرة إلى أن السكري يسبب مضاعفات خطرة كالعمى والفشل الكلوي، مبرزةً ارتفاع معدلات الوفاة الناجمة عن السكري بنسبة 3% خلال العقدين الماضيين.
MENAFN14112023000089011017ID1107423469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.