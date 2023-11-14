Wednesday, 15 November 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرق الأوسط تتصدّر معدلات الإصابة بالسكري

11/14/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود شخص مصاب بالسكري من بين كل ستة بالغين في إقليم الشرق المتوسط، مشيرةً إلى أن المنطقة تعاني أعلى معدل انتشار للمرض على مستوى العالم.
وتأتي هذه البيانات متزامنة مع اليوم العالمي لمرضى السكري، حيث أفادت المنظمة بوجود 73 مليون بالغ مصاب بالسكري في إقليم الشرق المتوسط. وأوضحت المنظمة أن عوامل الخطر المرتبطة بالسكري، مثل النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني والسمنة، تتزايد بشكل مقلق، مبينةً أن آثار هذا الارتفاع تتجاوز الإطار الصحي لتشمل تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات والنظم الصحية، مما يهدد قدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أهمية توفير الرعاية الصحية والأدوية بطريقة عادلة، وزيادة الوعي حول إدارة المرض وتقليل خطر المضاعفات, مشيرة إلى أن السكري يسبب مضاعفات خطرة كالعمى والفشل الكلوي، مبرزةً ارتفاع معدلات الوفاة الناجمة عن السكري بنسبة 3% خلال العقدين الماضيين.

MENAFN14112023000089011017ID1107423469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث