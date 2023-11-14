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5.31% ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ السعودية خلال أكتوبر 2023م

11/14/2023 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 5.31% لتصل إلى 741,905 حاويات قياسية، مقارنة بـ 704,486 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، بما يؤكد نجاح جهود الهيئة في تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، وتمكين الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرة المملكة على المنافسة العالمية.
وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023م زيادة بنسبة 9.72% لتصل إلى 224,822 حاوية، مقارنة بـ 204,903 حاويات في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 5.32% لتصل إلى 226,973 حاوية، مقارنة بـ 215,503 حاويات، في الشهر المقابل من عام 2022م. كذلك، سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 2.12%، لتصل إلى 290,110 حاويات مقارنة بـ284,080 حاوية في شهر أكتوبر لعام 2022م، مما يعكس تميز الموانئ باعتبارها عنصر جذب استثماري، ويسهم في زيادة كميات المناولة بالموانئ، ويؤكد متانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وبلغت أحجام البضائع العامة 627,637 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,575,549 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,415,187 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 791,683 رأس ماشية، بزيادة 297.94%، مقارنة بـ 198,947 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022م. كذلك، استقبلت الموانئ التابعة للهيئة 59,810 ركاب ، بزيادة 35.11% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 44,268 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 109,646 سيارة، بارتفاع قدره 17.13% مقارنة بـ 93,611 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.46% بنحو 1,062 سفينة، مقارنة بـ 1,007 سفن، في أكتوبر 2022م.
وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 5.90% ليصل إلى 24,973,667 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 26,539,845 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر أكتوبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 34.61% لتصل إلى 1,609,345 طنًا، مقارنة بـ 2,461,009 أطنان في أكتوبر لعام 2022م. يُذكر أن المملكة واصلت خلال العام الجاري 2023م تعزيز مكانتها ودورها العالمي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، كما حققت تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.

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