استقرار أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) سجلت أسعار الذهب اليوم، استقراراً مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة. و استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولاراً.
و استقرت أسعار الفضة عند 22.3 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 869.20 دولاراً، والبلاديوم 0.2 % إلى 983.89 دولاراً.
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