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استقرار أسعار الذهب

11/14/2023 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار الذهب اليوم، استقراراً مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة. و استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولاراً.
و استقرت أسعار الفضة عند 22.3 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 869.20 دولاراً، والبلاديوم 0.2 % إلى 983.89 دولاراً.

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