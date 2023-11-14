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انطلاق مهرجان للورد والتين بنسخته الثانية

11/14/2023 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق فعاليات مهرجان الورد والتين بنسخته الثانيه الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، عصر غد الأربعاء 1445/5/1هـ الموافق 2023/11/15م في مقر نادي المزاحمية، ويستمر المهرجان الذي يعد الأول على مستوى المنطقة لمدة 6 أيام، ويهدف إلى التعريف بإنتاج مزارع المحافظة من الورد والتين بكافة أنواعهما تزامنًا مع وفرة موسم التين في المحافظة.
و تحظى محافظة المزاحمية بإنتاج أنواع وأصناف مميزة من الورد والتين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعدًا غذائيًا واقتصاديًا مهمًا.
وأنهى مكتب الوزارة بالمحافظة وبمشاركة الجهات الحكومية جميع استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين، وتم تخصيص مواقع للأسر المنتجة وأن الدعوة عامة للجميع لزيارة المهرجان.
وتتميز محافظة المزاحمية بمزارع عديدة متخصصة في زراعة الورد والتين بأنواع متعددة، حيث يبلغ عدد إنتاج الورد سنويًا بـ 12 مليون وردة سنويًا وأنواع مختلفة كالورد الجوري بأنواعه وزهور الأقحوان والزنبق والجبسوفيليا، إضافة إلى العديد من نباتات الظل المزهرة.
كما تتميز بزراعة التين، حيث يبلغ عدد أشجار التين 300 ألف شجرة بأنواع مختلفة كالتين الإسباني الأخضر والتين البروان والتين السلطاني الأخضر بمعدل إنتاج 18 ألف طن سنويًا.

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