الأرصاد ترفع مستوى الإنذار للون الأحمر على محافظات منطقة مكة

الأرصاد ترفع مستوى الإنذار للون الأحمر على محافظات منطقة مكة
التاريخ
11/14/2023 2:15:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة إلى "الإنذار الأحمر".
بدءا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم، ويستمر حتى الساعة 1:00 ظهر غد الأربعاء.
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