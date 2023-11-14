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الأرصاد ترفع مستوى الإنذار للون الأحمر على محافظات منطقة مكة

11/14/2023 2:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة إلى "الإنذار الأحمر".
بدءا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم، ويستمر حتى الساعة 1:00 ظهر غد الأربعاء.

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